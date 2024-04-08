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Росія пришвидшує наступальні операції: в ISW назвали причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія пришвидшує наступальні операції: в ISW назвали причину
Збільшення втрат серед особового складу та техніки РФ, згідно зі звітом, не стає на заваді наступальних операцій
фото з відкритих джерел

Росіяни прискорюють наступальні операції на всій протяжності фронту в Україні

Затримка західної допомоги дає змогу російській армії посилювати наступальні операції, навіть попри великі втрати. Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські військові попередили, що затримки з наданням допомоги у сфері безпеки змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою. Також брак боєприпасів не дозволить проводити успішні наступальні та оборонні операції.

У звіті ISW наводять заяву начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, що наприкінці весни та на початку літа «очікується особливе посилення наступальних операцій Росії на Донбасі».

Також про посилення наступальних операцій росіян заявив президент України Володимир Зеленський.

«Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці», – йдеться у повідомленні.

Експерти додали, що затримки з військовою допомогою змушують Сили оборони приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу, оскільки невідомо, коли буде допомога від США.

Нагадаємо, в Україні на фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. 

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Теги: Міноборони військові Володимир Зеленський Кирило Буданов втрати наступ росіяни обмеження

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