Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Після 2025 року президент США зможе списати Україні 100% заборгованості за кредитами із законопроєкту

Головні новини ночі проти 18 квітня

Стало відомо, яку допомогу отримає Україна від США. Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні. Вибухи на Хмельниччині. Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади на 2024 рік. Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. У російському Воронежі лунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Стало відомо, яку допомогу отримає Україна від США

З'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд, йдеться на сайті Палати представників Конгресу США.

Зокрема, $13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. Ще $23 млрд передбачено на поповнення арсеналів США.

Частина допомоги буде надана у вигляді позики. А саме, $7,85 млрд економічної допомоги нададуть у вигляді кредитів. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, але за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Крім цього, відповідно до законопроєкту, американський президент має надати Україні далекобійні ракети Atacms, якщо вважатиме, що це не зашкодить національній безпеці та інтересам США. Протягом 45 днів після ухвалення законопроєкту Державний департамент і Пентагон мають представити стратегію США щодо підтримки України.

Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим. Про це повідомляє The Washington Post.

«При наступному режимі це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться», – зауважив очільник ГУР.

Кирило Буданов в інтерв'ю також сказав, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

«У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним», – зазначив начальник головного управління розвідки України.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 18 квітня на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники летіли у напрямку Хмельницького, а потім змінили курс на місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади на 2024 рік

Україна має додатковий пакет підтримки від Канади у представленому бюджеті на 2024 рік. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

У бюджеті Канади на 2024 рік передбачається:

бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд канадських доларів (з яких 2 млрд вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями;

1,6 млрд канадських доларів в рамках нової п'ятирічної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;

216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відбудови України;

76 млн канадських доларів для фінансування проєкт в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Юлія Ковалів зазначає, що в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

Андрій Лунін з «Реалом» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні, 18 квітня, український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті». Внаслідок чого «Реал» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів 2023/24. Про це повідомляє Суспільне.

Перший матч футбольних команд завершився результативною нічиєю – 3:3. Лунін вперше пропустив три м'ячі в одному поєдинку Ліги чемпіонів. Водночас здійснив три сейви.

Андрій Лунін провів шосту гру у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, зокрема четверту у плей-оф турніру.

Також сьогодні відбувся матч «Баварія» – «Арсенал».

«Арсенал» українця Олександра Зінченка вилетів з Ліги чемпіонів. У другому чвертьфінальному матчі лондонці поступились «Баварії» на виїзді – 0:1.

Перший матч завершився нічиєю – 2:2. Зінченко у тому матчі вийшов на заміну одразу після перерви за рахунку 2:1 на користь «Баварії» та допоміг «Арсеналу» звести гру до нічиєї.

У матчі-відповіді Олександр Зінченко залишився у запасі «Арсеналу». У підсумки футбольний клуб зазнав поразки.

У російському Воронежі лунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа

Ввечері, 17 квітня, у Воронежі, Росія, пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Місцеві жителі Воронежа заявили, що сьогодні ввечері у місті пролунали звуки вибухів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що нібито силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем виявлено і знешкоджено український БПЛА.

«За попередніми даними, під час падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю. Зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб. Туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста», – йдеться у повідомленні.

У мережі пишуть, що пожежа виникла на складі з пальним.