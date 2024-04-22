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На Бахмутському напрямку зменшилася кількість атак – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Бахмутському напрямку зменшилася кількість атак – Генштаб
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА
фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління БпЛА противника.

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Теги: війна Донеччина Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ Генштаб росія росіяни окупанти окупація Запоріжжя Херсонщина Луганщина Бахмут Авдіївка

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