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Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
фото: Харківська обласна прокуратура/Facebook

Внаслідок ракетного удару по Харкову є один загиблий та 19 поранених, четверо з яких – діти

Окупанти завдали два удари по Харкову, окупанти можуть відкрити новий активний напрямок фронту, Зеленський приїхав з робочим візитом на Сумщину. «Главком» склав добірку новин 27 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені

Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За словами очільника ОВА, внаслідок російської пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. «Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги», – додав він.

РФ цьогоріч може відкрити новий наступальний напрямок фронту 

У 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. «Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського», – повідомив він.

Зеленський відвідав Сумщину

Президент Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Сумщину та нагородив поранених воїнів у військовому госпіталі. Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени «За мужність» III ступеня, медаль «За військову службу Україні», медаль «Захиснику Вітчизни». Президент також оглянув реабілітаційне обладнання, кабінет ергографії та поспілкувався з лікарями.

«Завдає руйнівного ефекту». Буданов розповів про шкоду від Telegram

Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та «завдає руйнівного ефекту» всередині країни. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024. Керівник ГУР зауважив, що зараз Telegram читають усі й «він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут, всередині», але за допомогою нього можна інформувати людей на окупованих територіях.

Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту

В Україні можуть запровадити обов'язкову базову військову службу з 18 років замість строкової. Але про мобілізацію з 18 років не йдеться. Пресслужба Міністерства оборони України вказала на основні нововведення мобілізаційного законопроєкту № 10449, зокрема поставили крапку в питаннях щодо нібито планів зменшити мобілізаційний вік. Зазначається, що пропонується з наступного року запровадження обов'язкової базової служби для молодих людей від 18 років замість «строчки».

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Теги: окупанти Володимир Зеленський Telegram президент Кирило Буданов росіяни Харків ракетна атака мобілізація Міноборони

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