Розвідка повідомила, коли слід очікувати загострення на фронті

Кирило Буданов: Це буде важкий період. Середина травня, початок червня»

Ситуація на фронті в Україні може погіршитися у найближчі місяці, втім армагедону не буде. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC.

«На нас чекає досить складна ситуація найближчим часом на фронті, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагедон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми із середини травня будуть. Це про фронт у тому числі. Росіяни використовуватимуть комплексний підхід... Це буде важкий період. Середина травня, початок червня», – зазначив Буданов.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою. «Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту», – заявив Столтенберг.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Раніше, 21 квітня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Богданівку (на північний схід від Часів Яр), але американські аналітики не знайшли візуальних доказів, які підтверджують це твердження.