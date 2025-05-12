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Ексречник КМВА Ієвлєв прокоментував своє звільнення та зізнався, що має ПТСР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ексречник КМВА Ієвлєв прокоментував своє звільнення та зізнався, що має ПТСР
Євген Ієвлєв розповів, що з серпня 2023 року страждає на ПТСР
фото: соцмережі Ієвлєва

Ієвлєв вирішив зізнатись, що має посттравматичний стресовий розлад

Євген Ієвлєв, якого звільнили з посади речника КМВА, прокоментував своє звільнення та зізнався, що більше року має ПТСР. Про це він написав у соцмережах, передає «Главком».

Як відомо, Ієвлєв опинився у центрі гучного скандалу після приватного спілкування із журналістом «Вільного радіо» Євгеном Вакуленком.

Журналіст оприлюднив докази погроз на свою адресу з боку посадовця, отриманих після його розслідування щодо статків родини Ієвлєва.

Вже після допису очільника КМВА Тимура Ткаченка ексречник зазначив, що «повів себе не професійно і не культурно перед журналістом».

«За що вже вибачився. І вибачаюсь ще раз – щиро й без жодних умовностей», – написав він.

Ієвлєв пише, що довго думав про цей інцидент та завжди вважав себе стриманою людиною, та вирішив зізнатись, що має посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Він зазначив, що це почалось у серпні 2023 року після масованого ракетного обстрілу Покровська, коли загинуло 11 людей.

Ексречник КМВА Ієвлєв прокоментував своє звільнення та зізнався, що має ПТСР фото 1
Ексречник КМВА Ієвлєв прокоментував своє звільнення та зізнався, що має ПТСР фото 2
Ексречник КМВА Ієвлєв прокоментував своє звільнення та зізнався, що має ПТСР фото 3

«Серед них міг бути і я. Мені пощастило: ударна хвиля відкинула мене метрів на п’ять у дерево. Я бачив, як на моїх очах розірвало літню жінку. Після того перебування на позиціях або в прифронтових містах перетворилося на пекло. Будь-який обстріл, навіть за кілька кілометрів – спричиняв панічні атаки. Іноді – тремор. На позиціях не вилазив з бліндажа. Звісно, про таке соромно зізнаватись. Я робив вигляд, що все нормально. Через силу їздив на передову», – розповів Ієвлєв.

Також він додає, що коли йому запропонували «місце у Києві», то погодився, щоб «вирватись з того безкінечного жаху». Водночас додає, що стан не змінився навіть під час перебування у столиці.

«Шум потяга метро нагадує звук прильоту ракети… Мій сон не настає раніше третьої ночі. Я пишу це не для того, щоб виправдовуватись.Тут нема виправдань. І ще одне: я пишу це не для того, щоб зберегтися на посаді речника. Рішення вже ухвалено. Дякую всім. За розуміння. За довіру. І за терпіння», – підсумував Ієвлєв.

Нагадаємо, речник КМВА Євген Ієвлєв, який днями опинився у центрі гучного скандалу через погрози журналісту, залишив посаду.

«Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді», – написав Ткаченко.

Він також зазначив, що триває пошук кандидатів на посаду речника.

Варто зазначити, речник КМВА Євген Ієвлєв опинився у центрі гучного скандалу після приватного спілкування із журналістом «Вільного радіо» Євгеном Вакуленком.

Журналіст оприлюднив докази погроз на свою адресу з боку посадовця, отриманих після його розслідування щодо статків родини Ієвлєва. Ця ситуація викликала обурення у суспільстві та вимоги відставки речника.

За словами Євгена Вакуленка, після публікації матеріалу про статки військовослужбовців Покровського ТЦК та СП, серед яких фігурував батько Ієвлєва – Сергій Ієвлєв, журналісту надійшли погрози з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

У статті «Вільного радіо», оприлюдненій на початку травня, йшлося про декларацію Сергія Ієвлєва. У ній зазначалося, що його дружина володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тис. грн, попри відсутність задекларованих доходів.

Після публікації, за словами Вакуленка, Ієвлєв підписався на нього у Facebook, а згодом у приватних повідомленнях звинуватив у «проросійськості» та пригрозив фізичною розправою. Журналіст оприлюднив фрагмент листування, де речник КМВА обіцяв «розбити ї*ало».

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Теги: Київ кадрові зміни скандал журналіст звільнення погрози

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