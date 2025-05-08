Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом

Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1 тис.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку. Як передає «Главком», про це повідомляє Національна поліція України.

Так, сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Про це поліції повідомили очевидці, і на місце прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини та медики.

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1 тис.

«Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині», – йдеться у заяві поліції.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуван. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, у селі Софіївська Борщагівка Київської області невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок цього загинуло кілька осіб.

«Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у місцевому пабліку, чоловік розстріляв сусідів.

«За словами місцевого мешканця, стрілком виявився місцевий автомеханік Віктор, йому 50-60 років. Все життя ремонтував автівки», – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною. За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл.