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«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)
Ресторан у центрі столиці продовжує працювати, незважаючи на заборони
фото: скріншот відео Української правди

Журналіст декілька разів звертався до поліції задокументувати роботу закладу, проте ніякої реакції від неї не дочекався 

У центрі Києва в комендантську годину працює ресторан «Бохо», який збирає цілі натовпи чоловіків призовного віку. Заклад у себе на сайті позиціонується, як «простір, де насолоди піднесені в культ», а відвідувачі у нічний час пробираються всередину через боковий вхід. 

Ресторан «Бохо» розташований на вулиці Івана Федорова, 4. Ціни в закладі «скромними» назвати не можна – наприклад, за 150 г салату «Цезаріо» доведеться викласти 418 грн, 200 г овочів гриль коштують 218 грн, а рол Філадельфія з лососем (260 г) обійдеться у 548 грн. «Бохо» пропонує і великий вибір алкогольних напоїв – вартість коктейлів вимірюється сотнями гривень, а за пляшку вина доведеться викласти від 1200 грн, а є цінники і у 25 та навіть 35 тис. грн.

«Дизайнерський інтер'єр закладу поєднує в собі теплу палітру золотистих, шоколадних і пісочних відтінків, а також натуральні матеріали в оздобленні й декорі. У спеціально обладнаному сучасним звуковим обладнанням вокал-барі встановлена стойка з цільного онікса. У меню ресторану представлені популярні страви японської, китайської, індійської й тайської кухонь», – так позиціонує себе заклад, який порушує закон. 

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В афіші вказано, що 6 жовтня планується вечірка з «дня народження» закладу, причому її початок запланований на 19:00. Враховуючи, що комендантська година в Києві починається о 00:00, є всі шанси, що святкування не закінчиться до цього часу.

Напередодні журналісти «Української правди» оприлюднили розслідування та лише за одну ніч побачили у закладі близько 200 людей, серед яких чимало перебувало напідпитку. Журналісти розповідають, декілька разів зверталися до поліції з вимогою приїхати та задокументувати роботу закладу, однак ті виконувати свої прямі обов’язки відмовились. Відвідувачі ресторану почали виходити аж о 05:00, в результаті чого на вулиці з’явились великі затори, а деякі «гарячі голови» влаштували конфлікти.

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«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото) фото 3

Журналіст видання Михайло Ткач називає «найважливішим героєм» чоловіка на їм’я Микита, який за одну ніч тричі приїжджав до закладу. «І справа тут не в тому як він зі мною спілкувався і поводився, а в тому, що через півтора роки після повномасштабного вторгнення існують люди, які, схоже, взагалі не розуміють що таке правоохоронні органи, комендантська година, воєнний стан», – підкреслив журналіст.

Він задається питанням, чи це не є зухвалою демонстрацією того, що закони і правила існують для тих, в кого не вистачає грошей на їх порушення, а не для всіх. Ба більше, Микита навіть поліцейським пропонував разом зайти в заклад, який розташовується в десяти метрах і до якого він приїхав вночі. Але поліції, за словами Ткача, цей заклад настільки «нецікавий», що вони роблять вигляд, що нічого не чули.

«Він робить розкол у країні. Тому що коли люди порушують комендантську годину і співають у цей момент українські пісні, вони не роблять нічого поганого. Вони так само живуть з Україною, але вони втомились від цього. Відпочити, заспівати українські пісні та поїхати додому спати», – так про журналіста висловлюються біля входу до ресторану.

Варто зазначити, що наступного дня столичні правоохоронці знайшли «винного» у роботі закладу у комендантську годину. Копи притягнули до відповідальності адміністратора закладу – санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу. 

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Теги: поліція комендантська година журналіст ресторан воєнний стан

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