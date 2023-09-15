Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Інтелектуальний рівень» міжнародної дипломатії

glavcom.ua
Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю
фото з відкритих джерел

Україна на рівному місці втрапила в міжнародний скандал

Що Індія, що Китай займають щодо нас геть не дружню позицію – і це факт. Але цей факт ґрунтується не просто на поточному суб’єктивному ставленні, а на міцному фундаменті власних стратегічних, на кілька десятиліть мінімум, інтересів двох 1,4-мільярдних країн. Погодьтесь, підстави для обрання сторони в протистоянні більш ніж серйозні.

Але, звісно, критикувати цю позицію треба, ми маємо це робити, як і союзники. Однак коли скільки завгодно жорстку критику оприлюднює незалежний експерт, журналіст, аналітик – це нормально, це не зачіпає сфери дипломатії. Китай і сам дозволяє і цілком схвалює і набагато більш жорстку (і геть неконвенційну) критику і США, і ЄС, і Росії, і інших – але з неофіційних джерел.

Однак коли настільки «низьку критику» (по факту – просто публічне приниження) дозволяє собі представник державного апарату, чиновник чи представник дипломатичних кіл – це вже сприймається як публічна зумисна образа. Тим більше, в контексті менталітету країн Сходу.

Звісно, критика і навіть приниження там більш ніж допускається і в міждержавних стосунках – але якщо хочеш, то роби так, як вимагають їхні норми. Зовні це мусить виглядати як специфічний розтягнутий і дуже заплутаний комплімент – але з прошитими натяками, настільки грубими, що навіть відвертий плювок був би не таким образливим. Отоді все в порядку. Все буде сприйнято як має бути. У відповідь прийде такий самий комплімент.

В будь-якій іншій формі подібні слова сприймуться як пряма образа і виклик – навіть якщо обидві сторони в курсі, що там 99% правди (а тут і того нема: все ж дуже значна частина високотехнологічної продукції на планеті виробляється Китаєм, значна частина ІТ-розробок йде на аутсорсинг до Індії, останній саміт G20 розглядав переміщення глобального центру виробництв саме з Китаю до Індії – тобто, і там, і там базис, в тому числі отой «інтелектуальний рівень» працівників і інженерного персоналу, достатній).

Це інша парадигма, геть відмінна від західного прагматизму «головне не слова, а справи». Для Сходу слова, сенси – така ж частина реальної політики, як і справи.

В міждержавній сфері для Сходу це частина обов’язкового ритуалу: ви зустрілись і перед тим, як перейти до розмов про дуже серйозні речі, ви певний час обмінюєтесь компліментами з дуже багатошаровими сенсами (а після цього етапу можна хоч кров пускати одне одному – ритуалу дотримано). Ці компліменти, зокрема, розставляють стартові позиції в переговорах. Хоча на стадії «обміну компліментами» всі переговори можуть і провалитись – якщо буде позначено абсолютно неприйнятні позиції, що не допускають домовленостей і компромісів.

Так що наслідки цього, звісно, будуть – і безпосередньо для України, і для союзників. І наслідки малоприємні.

Хоча «хороші русскіє» в своїх етерах, звісно, скажуть, що все правильно зробив, так і треба!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт Китай чиновник Індія журналіст переговори Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти
Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни
Вчора, 15:45
«Ніби помста»: США занепокоєні забороною iPhone для китайських урядовців
«Ніби помста»: США занепокоєні забороною iPhone для китайських урядовців
Вчора, 07:42
Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім розпочали переговори
Путін показав Кім Чен Ину свої ракети (фото, відео)
13 вересня, 08:51
Лідери країн G20 розпочали щорічний саміт 9 вересня у столиці Індії
Саміт G20: у формулюванні щодо війни в Україні намітився прогрес
9 вересня, 09:32
Bloomberg стверджує, що країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, однак з Росією ще потрібно знайти компроміс
Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ
6 вересня, 23:20
Гордон нагрубіянив військовому
Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі
3 вересня, 20:58
Недобросовісний постачальник мав забезпечувати сухпаями Київський гарнізон
Сухпаї для ЗСУ: Міноборони судиться з недобросовісним постачальником
2 вересня, 15:19
Президентка Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним
Президентка Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним
28 серпня, 18:37
Вирішальний вплив на війну матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну
Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
23 серпня, 14:56

Олексій Голобуцький

«Інтелектуальний рівень» міжнародної дипломатії
«Інтелектуальний рівень» міжнародної дипломатії
Росіяни не хочуть жити. І це проблема для нас
Росіяни не хочуть жити. І це проблема для нас
«Хороші росіяни» стають небезпечні для України. І ось чому
«Хороші росіяни» стають небезпечні для України. І ось чому
Вибори під час війни. Що мав на увазі сенатор США
Вибори під час війни. Що мав на увазі сенатор США
В Кремлі вирішили, що Байден замало допомагає ЗСУ
В Кремлі вирішили, що Байден замало допомагає ЗСУ
Чи треба «знелюднювати» росіян?
Чи треба «знелюднювати» росіян?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
26K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
15K
Життя переселенців у Норвегії: яке житло та допомогу отримують українці
13K
Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення
12K
В Україні стався землетрус
11K
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону

Новини

Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність
Сьогодні, 06:53
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту