У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа: горить торговий центр

За попередніми даними, площа займання близько 2000 кв. м

У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр. Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередніми даними, площа займання близько 2000 кв. м, поки що без постраждалих.

За відомостями з відкритих джерел, у цьому будинку розміщені ресторан та торговий центр.

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Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних машин та майже 40 осіб.

Нагадаємо, у суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті. Про це повідомили російські ЗМІ та МЧС РФ.

Стовпи чорного диму видно із різних районів міста. Пожежі було надано підвищений ранг складності.

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За даними МЧС РФ, площа пожежі склала 1400 кв. м.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи.

До слова, вранці 14 вересня пожежа на площі 2 гектари сталася у полі на території Саратова РФ після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет – Сторожівка.