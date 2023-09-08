Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Злодії у Іспанії масово крадуть один вид товару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Злодії у Іспанії масово крадуть один вид товару
Найчастіше злодії у Іспанії полюють на стиглі плоди оливок
фото з відкритих джерел

Крадії націлилися на оливкову олію у зв'язку з її різким подорожчанням 

У Іспанії відбувається хвиля крадіжок одного продукту, який став особливо дорогим цього сезону, пише  Bloomberg. Злочинці полюють на оливкову олію, ціни на яку різко зросли через аномальну спеку та мізерний урожай у країні. У таких умовах олія стає справжнім «рідким золотом», зазначає один із співрозмовників видання.

Чергова кричуща крадіжка іспанської оливкової олії – тепер на суму півмільйона доларів – стала останнім прикладом того, як рекордно високі ціни сприяють підйому злочинності в країні, яка займає провідне місце у світі за обсягами виробництва цього продукту.

Приблизно 50 тис. літрів оливкової олії першого холодного віджиму, підготованого до розливу по пляшках, зникло в ніч проти 30 серпня із заводу в іспанській провінції Кордова. Під покровом темряви злодії завантажили продукцію найвищої якості на 500 тисяч євро у дві ємності. За словами місцевого виробника, на аферу пішло приблизно дві години.

Злочини в продовольчій сфері трапляються нерідко, і в цьому немає нічого нового, але останнім часом крадіжки оливкової олії трапляються все частіше. Це демонструє, наскільки сильно зріс попит на цей популярний продукт після посухи в Іспанії, що спричинило різке подорожчання олії. Крадіжка та продаж контрафактної продукції в магазинах стали черговим головним болем для виробників, які й без того страждають від погодних катаклізмів, збільшення витрат та проблем із попитом в умовах економічної кризи по всій Європі.

«Всі стривожені, бо ціни продовжують зростати, а оливкова олія перетворюється на справжнє рідке золото», – сказав менеджер Мартін Парра з компанії Marin Serrano El Lagar SL, яка постраждала від крадіжки в кордовському місті Каркабуей минулоріч.

Як пише Bloomberg, ця криза в Іспанії нагадала, як зміни клімату загрожують продовольчій безпеці. У сезоні 2022-2023 років посуха наполовину скоротила виробництво оливкової олії в країні, а виробничі проблеми в Італії посилили ситуацію, що призвело до зменшення поставок у всьому світі. Посуха та аномальна спека цього року теж становлять небезпеку для врожаю в Іспанії. Асоціація фермерів ASAJA очікує, що він буде таким же мізерним.

Через це ціни на готівковий товар на півдні Іспанії з початку минулого року зросли вдвічі. З середини липня у супермаркетах країни ціна пляшки оливкової олії першого віджиму підскочила приблизно на 15%, повідомляє споживча асоціація OCU.

Зростання вартості продукції часто провокує активізацію злочинності. Крадуть усі: від платини та міді до пиломатеріалів. Щодо оливок, то злодії ведуть полювання на плоди –  або щойно зібрані, або ще висять на деревах. А ще вони крадуть перероблену олію. За сезон 2022-2023 років у ключовій іспанській провінції Хаен було вкрадено приблизно 259 тисяч кілограмів оливок. За даними урядових органів, це на 29% більше, ніж попереднього сезону.

У середині серпня злочинці проникли на склад у містечку Тобі, провінції Малага, зазіхнувши на 7 тис. літрів оливкової олії. Вони вкрали упаковану продукцію і навіть намагалися розливати масло по пляшках, залишаючи калюжі на підлозі.

Оливкову олію також часто підробляють. У березні правоохоронні органи в іспанському регіоні Естремадура вилучили на ринку 11 марок продукції, яка була змішана з іншими рослинними оліями та не годилася для їжі.

Посилюючи заходи безпеки, виробники ставлять нові ворота та наймають охорону, а також роблять спеціальні документи, які дозволяють простежити походження товару.

Читайте також: Ціни на оливкову олію рекордно зросли
Теги: клімат бізнес спека Іспанія криза урожай поліція злочин злочинець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альфа-банк» завжди був державотворчим і системотворчим банком Росії
Візит старої дами. Згадаймо про давніх українських друзів російського мільярдера Фрідмана
20 серпня, 21:30
Українська економіка тримається
Ситуація в економіці. Де найбільші проблеми в України
Вчора, 10:27
У Дніпрі патрульний застрелив водія після того, як чоловік напав на поліцейську
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
30 серпня, 16:15
Перевірити ділову репутацію партнерів можна у «Приват24 для бізнесу»
Приватбанк запустив нову послугу
16 серпня, 11:33
Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочин
У Києві поліція затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців
21 серпня, 09:36
В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від небезпечної хвороби, яка шириться Європою
В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від небезпечної хвороби, яка шириться Європою
30 серпня, 17:48
Поліцейські намагалися затримати водія «Ягуара» через порушення правил дорожнього руху
Вбивство водія в Дніпрі: з'явилося відео, як Jaguar порушує правила дорожнього руху
30 серпня, 13:47
США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями
США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями
30 серпня, 17:25
Середньодобова температура повітря 28 серпня виявилась найвищою за час проведення спостережень
У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
29 серпня, 11:29

Економіка

Злодії у Іспанії масово крадуть один вид товару
Злодії у Іспанії масово крадуть один вид товару
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
Уже не Єгипет: Росія змінила свого головного покупця зерна
Уже не Єгипет: Росія змінила свого головного покупця зерна
У французьких виробників істерика через курятину з України
У французьких виробників істерика через курятину з України
Словаки активно роблять країну менш привабливою для біженців
Словаки активно роблять країну менш привабливою для біженців
У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд
У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
48K
У французьких виробників істерика через курятину з України
42K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
23K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
17K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту