Злодії у Іспанії масово крадуть один вид товару

Крадії націлилися на оливкову олію у зв'язку з її різким подорожчанням

У Іспанії відбувається хвиля крадіжок одного продукту, який став особливо дорогим цього сезону, пише Bloomberg. Злочинці полюють на оливкову олію, ціни на яку різко зросли через аномальну спеку та мізерний урожай у країні. У таких умовах олія стає справжнім «рідким золотом», зазначає один із співрозмовників видання.

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Чергова кричуща крадіжка іспанської оливкової олії – тепер на суму півмільйона доларів – стала останнім прикладом того, як рекордно високі ціни сприяють підйому злочинності в країні, яка займає провідне місце у світі за обсягами виробництва цього продукту.

Приблизно 50 тис. літрів оливкової олії першого холодного віджиму, підготованого до розливу по пляшках, зникло в ніч проти 30 серпня із заводу в іспанській провінції Кордова. Під покровом темряви злодії завантажили продукцію найвищої якості на 500 тисяч євро у дві ємності. За словами місцевого виробника, на аферу пішло приблизно дві години.

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Злочини в продовольчій сфері трапляються нерідко, і в цьому немає нічого нового, але останнім часом крадіжки оливкової олії трапляються все частіше. Це демонструє, наскільки сильно зріс попит на цей популярний продукт після посухи в Іспанії, що спричинило різке подорожчання олії. Крадіжка та продаж контрафактної продукції в магазинах стали черговим головним болем для виробників, які й без того страждають від погодних катаклізмів, збільшення витрат та проблем із попитом в умовах економічної кризи по всій Європі.

«Всі стривожені, бо ціни продовжують зростати, а оливкова олія перетворюється на справжнє рідке золото», – сказав менеджер Мартін Парра з компанії Marin Serrano El Lagar SL, яка постраждала від крадіжки в кордовському місті Каркабуей минулоріч.

Як пише Bloomberg, ця криза в Іспанії нагадала, як зміни клімату загрожують продовольчій безпеці. У сезоні 2022-2023 років посуха наполовину скоротила виробництво оливкової олії в країні, а виробничі проблеми в Італії посилили ситуацію, що призвело до зменшення поставок у всьому світі. Посуха та аномальна спека цього року теж становлять небезпеку для врожаю в Іспанії. Асоціація фермерів ASAJA очікує, що він буде таким же мізерним.

Через це ціни на готівковий товар на півдні Іспанії з початку минулого року зросли вдвічі. З середини липня у супермаркетах країни ціна пляшки оливкової олії першого віджиму підскочила приблизно на 15%, повідомляє споживча асоціація OCU.

Зростання вартості продукції часто провокує активізацію злочинності. Крадуть усі: від платини та міді до пиломатеріалів. Щодо оливок, то злодії ведуть полювання на плоди – або щойно зібрані, або ще висять на деревах. А ще вони крадуть перероблену олію. За сезон 2022-2023 років у ключовій іспанській провінції Хаен було вкрадено приблизно 259 тисяч кілограмів оливок. За даними урядових органів, це на 29% більше, ніж попереднього сезону.

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У середині серпня злочинці проникли на склад у містечку Тобі, провінції Малага, зазіхнувши на 7 тис. літрів оливкової олії. Вони вкрали упаковану продукцію і навіть намагалися розливати масло по пляшках, залишаючи калюжі на підлозі.

Оливкову олію також часто підробляють. У березні правоохоронні органи в іспанському регіоні Естремадура вилучили на ринку 11 марок продукції, яка була змішана з іншими рослинними оліями та не годилася для їжі.

Посилюючи заходи безпеки, виробники ставлять нові ворота та наймають охорону, а також роблять спеціальні документи, які дозволяють простежити походження товару.