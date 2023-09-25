На Закарпатті підліток на камеру побив односельця перед друзями (відео)

У селі Діловому підліток на камеру побив односельця перед друзями

Хлопцю завдали фізичної шкоди після того, як його бабуся звернулася до дільничного поліцейського щодо побиття

У селі Діловому Рахівського району підліток на камеру побив односельця. Про інцидент у Facebook повідомила бабуся хлопчика Ірина Новак.



У своєму дописі жінка зазначила, що хлопчику завдали фізичної шкоди після того, як вона звернулася до дільничного поліцейського з проханням розібратися з учнем Максимом Дерда, який нібито бив її внука й раніше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники місцевого райвідділу поліції встановили особи всіх учасників. Відомо, що потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець. Останнього разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення слідчих дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даним фактом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто Умисне легке тілесне ушкодження. Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень.

Як повідомили у поліції, до справи залучили ювенальну поліцію, співробітники якої працюватимуть з усіма учасниками події.