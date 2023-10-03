Міністр внутрішніх справ розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину

«Дайте правовий механізм, будемо використовувати»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поскаржився, що у поліції немає правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які працюють у комендантську годину. Відповідну заяву він зробив «Українській правді», журналісти якої навідалися до столичного нічного клубу «Бохо». Незважаючи на комендантську годину той працював та активно приймав відвідувачів.

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З цієї причини журналісти звернулися по допомогу до двох екіпажів поліції, але ті перевіряти заклад відмовились, хоча перед ним зібралась вже черга відвідувачів.

За словами Клименка, поліцейські «однозначно не ігнорують» роботу клубу і «патрулі виїжджають за адресою», але змусити власників клубу притримуватись правил не виходить.

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«Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан чи клуб працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду», – зазначив міністр.

Він додав, що по Києву працюють спеціальні патрулі, які чергують біля закладів, по яким громадяни неодноразово повідомляли про порушення.

«Але це напівміри. Вирішення цього питання – комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше: дайте правовий механізм, будемо використовувати», – підкреслив Клименко.

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Нагадаємо, у Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів, при цьому у більшості випадків дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.