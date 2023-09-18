В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії

Андрій Кондрашкін разом із бійцями десантно-штурмової бригади виконував бойові завдання в захопленому Маріуполі Донецької області

В Україні ліквідували командира 31-ї Ульяновської десантно-штурмової бригади армії Росії Андрія Кондрашкіна. Про це пише InformNapalm.

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Згідно з інформацією від InformNapalm, десантники з 31-ї окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 73612) брали активну участь у подіях, пов'язаних з анексією Криму та воєнним конфліктом на Донбасі, починаючи з 2014 року.

У 2022 році військові з цієї бригади, ймовірно, спробували окупувати Київщину. Інформація свідчить, що їхні позиції можливо були розташовані в населених пунктах, таких як Катюжанка, Димер, Бородянка, Гостомель, Буча і Ірпінь.

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Як пише, так званий «заступник начальника Росгвардії по ДНР» Олександр Ходаковський у своєму Telegram, Кондрашкін разом із бійцями десантно-штурмової бригади виконував бойові завдання в захопленому Маріуполі Донецької області. Серед десантників був відомий за позивним «Дунай».

Зазначимо, що колаборант не згадав, коли саме помер Кондрашкін і що стало причиною його смерті.

Український журналіст Юрій Бутусов зазначив, що 31-а ОДШБр ЗС РФ воювала на найгарячіших точках війни. Зараз вона брала участь у боях за село Андріївку, що під Бахмутом.

Зокрема український журналіст Денис Казанський зауважив, що ця група брала участь у анексії Криму та в захопленні Іловайська в 2014 році. Крім цього, окупанти брали участь у боях за Гостомель.

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За його висловами, загибель командира такого рівня свідчить про те, що українські сили нанесли удар по тиловому командному пункту російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували командира російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (ВДВ) (7-а дивізія ВДВ) Василя Попова. Це уже другий командир цього полку.