Мінмолодьспорт приховало публічні документи та вигадало несподівану причину

Документи Міністерства молоді та спорту перебуватимуть в закритому доступі до припинення чи скасування воєнного стану

Документи, які раніше оприлюднювало Мінмолодьспорт на сайті, були у відкритому доступі понад півтора року з початку повномасштабної війни

Міністерство молоді та спорту обмежило доступ до публічних документів з офіційного сайту. Такі дії відомство аргументувало «міркуваннями з безпеки». Про це йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на запит видання Tribuna.com.

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За словами головного редактора видання Олега Щербакова, редакція надіслала запит до міністерства з проханням пояснити навіщо воно приховало документи.

Видання Tribuna.com отримало офіційну відповідь міністерства, де вони пояснили, чому приховали документи фото: Олег Щербаков

«Сьогодні ми отримали офіційну відповідь міністерства, де вони пояснили, чому приховали документи. Відповідь приголомшила: виявляється, це зроблено «з міркувань безпеки… на період дії воєнного стану».

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Зазначу, що майже всі накази Мінмолодьспорту стосуються формування національних збірних, проведення навчально-тренувальних зборів тощо. Що з цих наказів може бути секретним, не маю жодного уявлення. А от що може мати ознаки корупційної діяльності, точно знаю», – пише Щербаков.

Зазначимо, що всі документи, які раніше оприлюднювало Міністерство молоді та спорту на сайті, були у відкритому доступі понад півтора року з початку повномасштабної війни.

Зокрема, Щербаков пов’язує обмеження доступу до документів з нещодавньою новиною про фейкові навчально-тренувальні збори з гімнастики в Ірландії, яку раніше опублікувало видання.

«Всі накази були у відкритому доступі півтора року з початку війни, а от зараз їх вирішили закрити, прикриваючись «міркуваннями безпеки»? Ви здорові?» – додає Щербаков.

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Крім того, у відповіді відомства йдеться про те, що документи перебуватимуть в закритому доступі до припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України підписало відрядження на фейковий навчально-тренувальний збір гімнастів в Ірландію.

Раніше стало відомо, що у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило Міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн.