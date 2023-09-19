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Мінмолодьспорт приховало публічні документи та вигадало несподівану причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінмолодьспорт приховало публічні документи та вигадало несподівану причину
Документи Міністерства молоді та спорту перебуватимуть в закритому доступі до припинення чи скасування воєнного стану
фото з відкритих джерел

Документи, які раніше оприлюднювало Мінмолодьспорт на сайті, були у відкритому доступі понад півтора року з початку повномасштабної війни

Міністерство молоді та спорту обмежило доступ до публічних документів з офіційного сайту. Такі дії відомство аргументувало «міркуваннями з безпеки». Про це йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на запит видання Tribuna.com.

За словами головного редактора видання Олега Щербакова, редакція надіслала запит до міністерства з проханням пояснити навіщо воно приховало документи.

Видання Tribuna.com отримало офіційну відповідь міністерства, де вони пояснили, чому приховали документи
Видання Tribuna.com отримало офіційну відповідь міністерства, де вони пояснили, чому приховали документи
фото: Олег Щербаков

«Сьогодні ми отримали офіційну відповідь міністерства, де вони пояснили, чому приховали документи. Відповідь приголомшила: виявляється, це зроблено «з міркувань безпеки… на період дії воєнного стану».

Зазначу, що майже всі накази Мінмолодьспорту стосуються формування національних збірних, проведення навчально-тренувальних зборів тощо. Що з цих наказів може бути секретним, не маю жодного уявлення. А от що може мати ознаки корупційної діяльності, точно знаю», – пише Щербаков.

Зазначимо, що всі документи, які раніше оприлюднювало Міністерство молоді та спорту на сайті, були у відкритому доступі понад півтора року з початку повномасштабної війни.

Зокрема, Щербаков пов’язує обмеження доступу до документів з нещодавньою новиною про фейкові навчально-тренувальні збори з гімнастики в Ірландії, яку раніше опублікувало видання.

«Всі накази були у відкритому доступі півтора року з початку війни, а от зараз їх вирішили закрити, прикриваючись «міркуваннями безпеки»? Ви здорові?» – додає Щербаков.

Крім того, у відповіді відомства йдеться про те, що документи перебуватимуть в закритому доступі до припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України підписало відрядження на фейковий навчально-тренувальний збір гімнастів в Ірландію.

Раніше стало відомо, що у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів, який оголосило Міністерство молоді та спорту України, коштуватиме майже 308 млн грн

Теги: Міністерство молоді і спорту України документи спорт воєнний стан

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