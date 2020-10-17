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    Українку, яка працювала доглядальницею в Ізраїлі, підозрюють у знущаннях на літнім чоловіком

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    Громадянка України підозрюється в знущаннях над підопічним жителем Петах-Тікви

    58-річна громадянка України спочатку була затримана, а потім відпущена під домашній арешт

    Поліція затримала підозрювану, але суд звільнив її під домашній арешт. Про це стало відомо в суботу, 17 жовтня.

    На думку поліції, жінка сиділа била і штовхала старого ізраїльтянина, а також давала йому ляпаса. 

    Кілька днів тому в поліцію була подана скарга. Згідно із заявою, 87-річний чоловік став жертвою насильства іноземної працівниці по догляду, найнятої для допомоги немічному. Доглядальниці 58 років, вона громадянка України. У скарзі йдеться про те, що доглядальниця била і штовхала свого підопічного, а також давала йому ляпаса.

    12 жовтня 58-річну підозрювану затримали і на наступний день привели в суд, щоб продовжити на 2 дні – термін перебування під вартою.

    Але суд розпорядився звільнити підозрювану. Поліція подала апеляцію на рішення суду, але та була відхилена. Доглядальницю звільнили на обмежувальних умовах, що включають домашній арешт на строк до 5 днів – до 18 жовтня. Слідство у її справі триває.

    Нагадаємо, що поліція затримала «на гарячому» киянина при спробі пограбувати офіс.

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