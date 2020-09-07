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    Коронавірус не відступає: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги - Коронавірус не відступає: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

    Скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
    • про підготовку до опалювального сезону;
    • про перевірки суб'єктів господарювання на дотримання санітарних норм.

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Загалом в Україні підтверджено 138068 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 вересня зафіксовано нових 2174 хворих на коронавірус.

    Віталій Кличко Київ опалювальний сезон епідемія кияни коронавірус
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