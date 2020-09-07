Коронавірус не відступає: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)



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Київський міський голова Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

Скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано в Києві

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах пандемії коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;

про підготовку до опалювального сезону;

про перевірки суб'єктів господарювання на дотримання санітарних норм.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 138068

Хворіють 72582

Одужали 62606

Померли 2877

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Загалом в Україні підтверджено 138068 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 вересня зафіксовано нових 2174 хворих на коронавірус.