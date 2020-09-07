Коронавірус не відступає: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги
Скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано в Києві
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах пандемії коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на Covid-19 госпіталізовано;
- про підготовку до опалювального сезону;
- про перевірки суб'єктів господарювання на дотримання санітарних норм.
Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.
Коронавірус в Україні
-
Всього138068
-
Хворіють72582
-
Одужали62606
-
Померли2877
Загалом в Україні підтверджено 138068 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 вересня зафіксовано нових 2174 хворих на коронавірус.