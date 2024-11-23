Запали свічку: сьогодні Київ долучиться до вшанування пам’яті жертв Голодоморів

У цей день кияни та гості міста зможуть відвідати Національний музей Голодомору-геноциду та вшанувати пам’ять жертв голодоморів із 14:00 до 19:00

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2024-му День пам’яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. О 16:00 киян закликають долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання, а також із настанням темряви запалити свічки пам’яті на підвіконнях, адже кожен вогник у вікні – це вияв нашої скорботи, пам’яті та віри в майбутнє, повідомляє КМДА.

У цей день кияни та гості міста зможуть відвідати Національний музей Голодомору-геноциду та вшанувати пам’ять жертв голодоморів із 14:00 до 19:00.

Також о 15:30 біля «Меморіалу жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3) відбудеться молебень за участі ієрархів Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.

Крім того, як повідомляє Департамент культури КМДА, у столичних закладах культури відбудеться низка заходів, присвячених роковинам Голодомору:

22 листопада − інсталяція, лекція в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця»;

22 листопада − книжкова виставка-інформування «Невиплакані сльози України» в Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей м. Києва;

23–30 листопада − виставка «Стежини скорботи: голодомори в Україні» в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва;

23 листопада − монохромний перфоманс «Свіча над Дніпром» в Музеї українського грамзапису (культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень);

23 листопада – вистава Театральної майстерні ПОГLЯD «SИN» у Центрі технічної та художньої творчості «Печерськ» за оповіданням «Син» Валер’яна Підмогильного;

23 листопада – концерт-тризна «Запали свічку» в Київській опері за участю солістів та оркестру театру;

28 листопада − психологічна зустріч у жіночому колі: «Біла сорочка душі, з небесного льону льоля» в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва;

до 28 листопада – «Ті чорні дні» − виставка-реквієм та участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» у Спеціалізованій молодіжній бібліотеці м. Києва;

до 28 листопада – показ документального фільму «Сімейний альбом» у закладах КП «Київський культурний кластер»;

до 20 грудня – виставка видань про голод в Україні 1920−1922 рр., Голодомор 1932−1933 рр. і голод 1947 р. в Музеї книги і друкарства України.