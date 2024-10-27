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Байден не зміг стримати війну в Україні, яка і надалі поширюється – The Guardian

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Байден не зміг стримати війну в Україні, яка і надалі поширюється – The Guardian
Журналісти заявили, що Байжен не зумів стримати РФ
фото з відкритих джерел

На думку журналістів видання The Guardian, американський президент вибрав неправильну стратегію стримування війни

На початку вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден обрав стратегію стримування. У своїй промові в Польщі, через місяць після початку повномасштабної війни, він пообіцяв надавати Україні підтримку та завдати удару по російській економіці. Про це повідомляють аналітики The Guardian.

Після більше ніж 30 місяців війни стало очевидно, що ця стратегія зазнала невдачі, зазначає в колонці для The Guardian оглядач Саймон Тісдалл. Він підкреслює, що вдалося уникнути розширення війни на територію НАТО. Проте країни, які межують з Україною, все ще потерпають від російських атак.

«Подібно до нелікованого раку, українська криза дає неконтрольовані метастази. Не обмежуючись брудом і льодом Донбасу, токсичні опади війни, що поширюються, з кожним днем стають дедалі більш руйнівними в глобальному масштабі. Вона забруднює і знищує все, до чого торкається», – пише Тісдалл.

Крім того, війна підживлює політичний екстремізм з обох боків, оскільки підтримка проплачених популістських прихильників Путіна зростає. З 2022 року гібридна війна – включаючи підривну діяльність, дезінформацію, операції впливу, кібератаки, шахрайство та інтернет-тролінг – стає дедалі більш поширеною по всьому світу. Це пов'язано з тим, що авторитарні режими беруть приклад з Росії.

Нездатність стримати війну також сприяє «сейсмічним геополітичним змінам», зокрема, зміцненню партнерства між Китаєм і Росією. Але ці зміни мають ще більший масштаб, за словами Тісдалла. На недавньому саміті БРІКС, який проводив Путін, до Росії, Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки приєдналися Іран, Північна Корея, Сирія, Венесуела, а також член НАТО Туреччина, що викликає занепокоєння.

«Путін мріє про глобальний антизахідний альянс, новий світовий порядок XXI століття, створений після США і очолюваний Китаєм. Це не просто порожні фантазії», – зазначає автор.

Війна РФ проти України призводить не тільки до економічних втрат, але й забирає десятки тисяч людських життів. Тісдалл підкреслює, що Україна не програла війну, що вже є досягненням, але й не виграє її. При цьому підтримка Заходу поступово зменшується.

«Наскільки цьому всьому можна було запобігти? Деякі події, такі як зближення Китаю і Росії, а також зростання правого популізму, відбувалися б у будь-якому випадку. Війна лише прискорила їх. Однак багато з того, що сталося на ширшому рівні, можна було б повністю або частково уникнути», – впевнений Тісдалл.

До слова, російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії Росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

Також журналісти заявили, що Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України.

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Теги: Туреччина росія війна путін гібридна війна документи Північна Корея Україна БРІКС президент Джозеф Байден

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