Головна Думки вголос Роман Бочкала
search button user button menu button
Роман Бочкала Журналіст

Про перемогу Трампа і досвід південних корейців

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому перемога Трампа не має викликати паніки в Україні
фото: depositphotos.com

Чи готові українці до зрілої розмови про території та майбутнє?

Зараз багато хто шокований. Але я спокійно сприймаю перемогу Трампа. Як і будь-яку обʼєктивну реальність. Наведу приклад.

У 1953 році влада США оголосила південним корейцям, що все – підписуйте з майбутнім КНДР перемирʼя. Мирної угоди у них немає досі, до речі. У Сеулі тоді стався траур. Що далі?

Республіка Корея втрачала половину територій. Офіційно. Пхеньян ставав столицею мордору, подальше існування якого здавалося найбільшою несправедливістю у світі. Але Південна Корея була змушена це прийняти. Бо не мала на той момент потужної армії та військової промисловості. І повністю залежала від партнерів.

І до речі. У Кореї тоді теж була жахлива корупція. І південнокорейська влада так само як і північна мала диктаторські замашки. Але з часом все змінилося.

Минуло багато років і корейці усвідомили, що у вже далекому 53-му вони отримали головне – повноцінну державність. Та квиток у майбутнє. Яким ще треба було скористатися. І вони це зробили.

Сучасне покоління корейців півдня проти повернення північних територій. Така соціологія. Бо, на їх переконання, корейці-комуністи мають протилежні цінності і вони не хочуть разом з ними жити.

На запитання, що важливіше – земля чи люди – у корейців відповідь швидка – люди. На офіційному рівні Сеул не збирається відмовлятися від претензій на окуповані території. Прийде час і вони їх повернуть. Ось побачите. Переможе успішна модель. Династія Кімів паде.

У нас ситуація трохи інша. Україні як мінімум ще треба стати успішною:) І Росія це не КНДР. Але ж і за КНДРом тоді стояв Китай та СРСР. Всі конфлікти різні і чимось схожі. Фінам теж було дуже боляче втрачати Карелію.

Але фантомні болі пройшли, а Фінляндія стала мега успішною. Пройти через біль втрати територій зовсім не означає автоматично стати успішними у подальшому. Протилежних прикладів ще більше.

Просто треба підготуватися до можливих серйозних змін, дорослої розмови у суспільстві та зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен у дійсності. І що як і корейці маємо розраховувати лише на себе. Хто б не переміг за океаном.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Південна Корея окуповані території Північна Корея Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії поступово настає криза
Війна без фінансування: чому економіка РФ не витримає тиску
28 жовтня, 20:11
У 2015 році Сергія Нікітіна мобілізували до служби у зоні проведення антитерористичної операції
Був для солдатів, наче батько. Згадаймо капітана Сергія Нікітіна
9 жовтня, 09:00
У мережу потрапило відео, на якому, ймовірно, північнокорейські солдати вже проходять вишкіл на Сергіївському полігоні у Росії
Росія створила анкети для екіпірування солдатів корейською мовою: деталі
20 жовтня, 12:17
Президент провів тривалу нараду за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства
Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський
25 жовтня, 20:22
За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів
Росія та Іран готують насильницькі протести в США: дані американської розвідки
23 жовтня, 12:04
Журналісти заявили, що Байжен не зумів стримати РФ
Байден не зміг стримати війну в Україні, яка і надалі поширюється – The Guardian
27 жовтня, 02:39
Очільник агентства ООН назвав рішення Кнесету «безпрецедентним і небезпечним»
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
29 жовтня, 09:54
РФ у війні з Україною втратила 697 680 осіб
Втрати ворога станом на 2 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
2 листопада, 08:11
Український чиновник на умовах анонімності розповів, що солдати КНДР билися проти Сил оборони разом із російською 810 окремою бригадою морської піхоти
NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині
Сьогодні, 13:49

Роман Бочкала

Про перемогу Трампа і досвід південних корейців
Про перемогу Трампа і досвід південних корейців
УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва
УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
Росія більше не частина цивілізації ХХІ століття
Росія більше не частина цивілізації ХХІ століття
Події в Афганістані. Як змінюється країна і що ці зміни означають
Події в Афганістані. Як змінюється країна і що ці зміни означають
Чи заслужив Усик Героя України
Чи заслужив Усик Героя України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
51K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
17K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua