Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт

Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат

BBC зазначає, що минули строки для ветування закону про скасування переведення часу в Україні

У липні парламент прийняв законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав і не планує цього робити. Про це повідомляє BBC.

Як повідомило джерело BBC, закон «Про обчислення часу в Україні №4201», який скасовує сезонне переведення годинників, так і не підпишуть.

«Не планує президент підписувати», – сказав співрозмовник в Офісі президента. Однак для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник в ОП також сказав: «Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде». За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Нагадаємо, що 16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

Як повідомлялося, перехід на зимовий час в Україні відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 04:00 годинник переведуть на одну годину назад на 03:00, що дасть усім додаткову годину сну.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Згодом на сайті Верховної Ради з’явився проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.07.2024 року про прийняття «Закону про обчислення часу в Україні».

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.