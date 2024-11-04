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Глава МЗС Німеччини прибула до Києва (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Глава МЗС Німеччини прибула до Києва (фото)
Анналена Бербок на залізничному вокзалі в Києві
фото: Йорг Бланк/dpa

Берлін обіцяє підтримувати українців, доки це буде потрібно

Сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до української столиці. Про це повідомило німецьке МЗС.

«Майже 1000 днів ракетного терору, виття сирен і гулу танків. Майже 1000 днів відключень електроенергії, опалення та незліченна кількість пропущених уроків. Майже 1000 днів тому путінська війна похитнула повсякденне життя українців – але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні.

Вони чинять цей величезний опір, хоча третя зима війни не за горами. І хоча масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі, наступ на Харківщині та на Донбасі, а також збройна допомога Північної Кореї ще більше загострюють ситуацію.

Путін хоче використати свою війну на виснаження, щоб зламати народ України та поставити його на коліна з кожним наступом. Зустрічаючи їх саме там, де має бути їхнє звичайне життя: вдома, на роботі, у школі», – сказала Бербок після прибуття до Києва.

За її словами, відповіддю на незліченну кількість розбомблених теплоелектростанцій і ліній електропередач є «наша зимова парасолька захисту, яку ми нещодавно ще більше розширили, виділивши додаткові 170 мільйонів євро на екстрену енергетичну допомогу». Також Бербок підкреслила значення  протиповітряної оборони в боротьбі з щоденним безпілотним терором України.

«Росії доведеться за все заплатити. Поки цього не станеться, ми як G7 підтримаємо Україну кредитом до $50 млрд, використовуючи прибутки від заморожених російських державних активів», – сказала чиновниця.

Також очільниця німецького відомства зауважила, що нині, майже через 1000 днів повномасштабної війни, Україна ближча до ЄС , ніж будь-коли, попри всі намагання Росії.

«Майже 1000 днів українці прагнули миру. З першого дня – а особливо зараз – непохитно: Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, Німеччина повідомила,що може запровадити санкції проти Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), якщо вона братиме участь у війні проти України.

До слова, через війну в Україні рівень благополуччя населення Німеччини знизився. Таке припущення зробили автори щорічного барометра настроїв Федерального інституту демографічних досліджень.

Як повідомлялося, днями міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот відвідала Одесу. 

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Теги: МЗС Німеччина Україна Анналена Бербок

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