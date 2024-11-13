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Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)
Тищенко прокоментував свою появу на вулицях Києва
фото з відкритих джерел

Раніше перехожі помітили нардепа на вулицях Києва

Народного депутата Миколу Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. 

Відповідна світлина з’явилася у соцмережах. На ній видно, як Тищенко стоїть на одній з вулиць Києва та з кимось спілкується. 

Нардеп Тищенко стоїть на пішохідному переході
Нардеп Тищенко стоїть на пішохідному переході
фото з соцмереж

У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував свою появу на вулицях Києва. Тищенко навіть записав відео, в якому розповів як він йде в суд.

«Коли так вже скучили по Тищенко, що навіть шлях від дому до суду стає найголовнішою сенсацією в країні. Дякую, що не забуваєте. Все норм, скоро побачимось», – написав він.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата Миколу Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Микола Тищенко депутат суд арешт Київ столиця

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