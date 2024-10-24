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Героїчні 86 днів: Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Героїчні 86 днів: Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя
Виставка є частиною масштабного проєкту «М86 – Літопис оборони Маріуполя»
фото: «Серце Азовсталі»

Громадська організація «Серце Азовсталі» планує презентувати виставку за кордоном, щоб нагадати світові про героїчну оборону Маріуполя

Вінниця стала четвертим містом, після Києва, Одеси та Миколаєва, де відкрилася виставка «Маріуполь: 86 днів оборони», яка відображає події героїчної боротьби Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії. Виставку презентували на Європейській площі, і вона триватиме до кінця тижня.

Експозицію вже відвідали захисники Маріуполя, рідні полонених оборонців та сім'ї загиблих героїв, для яких ці події мають особливе значення. Виставка викликала глибокі емоції, адже кожен із них особисто пережив втрати і біль, які залишилися в серці після трагічних подій боротьби за місто.

Організатором виставки «Маріуполь: 86 днів оборони» виступає проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі»
Організатором виставки «Маріуполь: 86 днів оборони» виступає проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі»
фото: «Серце Азовсталі»

«Це дуже важливо нагадувати постійно, тому що там загинуло дуже багато людей, мирних людей, дітей. Наші чоловіки там загинули, оборонці Маріуполя. Мій чоловік зараз перебуває в полоні. Тому ми постійно нагадуємо всьому світу, суспільству, що ми маємо продовжувати боротися за кожне життя» – розповідає Світлана, дружина оборонця Маріуполя.

Організатором виставки «Маріуполь: 86 днів оборони» виступає проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі», який надає всебічну підтримку захисникам Маріуполя та їхнім родинам. Виставка є частиною масштабного проєкту «М86 – Літопис оборони Маріуполя», що має на меті вшанування героїчного спротиву міста через свідчення тих, хто брав безпосередню участь у цих подіях. Хронологічно впорядковані правдиві історії відтворюють події через особисті переживання та мужні вчинки захисників. Метою проєкту є не лише збереження пам’яті, але й донесення світу неймовірної стійкості та відваги оборонців Маріуполя.

Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя
Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя
фото: «Серце Азовсталі»

«Засновник проєкту «Серце Азовсталі» Рінат Ахметов, поставив перед нами завдання – це збереження пам’яті та вшанування героїчного подвигу оборонців Маріуполя. Тому було вирішено створити Літопис оборони – правдиві свідчення про захист міста від безпосередніх учасників тих подій. Далі на основі Літопису була створена виставка. Ми переконані, що вона стане потужним інструментом в адвокаційній діяльності. Ми маємо робити все можливе, аби якомога скоріше наші хлопці та дівчата повернулись додому» – говорить директорка ГО «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова.

Громадська організація «Серце Азовсталі» планує презентувати виставку за кордоном, щоб нагадати світові про героїчну оборону Маріуполя та залучити міжнародну спільноту до підтримки у поверненні «сталевих оборонців» додому.

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Теги: Маріуполь Рінат Ахметов Вінниця виставка

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