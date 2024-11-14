Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Хейтерам рано тішитися: Христина Соловій зробила оголошення щодо подальших виступів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Співачка влаштовує перерву в концертній діяльності для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми
фото: Христина Соловій, Instagdam

Христина Соловій: «Я сповнена натхнення і відчуваю, що настав час його втілити у новий матеріал»

Українська співачка Христина Соловій повідомила, що бере паузу в концертній діяльності на невизначений термін. Її останній концерт запланований на 4 грудня. Про це артистка повідомила в instagram.

«Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки і не спішіть тішитися, мої хейтери», – написала Соловій.

Співачка пояснила, що перерву в концертній діяльності влаштовує для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми.

«Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал», – додала вона.

Нагадаємо, у кінці вересня в Чорноморську Одеської області відбувся суд над співачкою Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики на концерті. Їй інкримінували дрібне хуліганство. Суддя виправдав артистку.  У своїй промові перед судом Соловій вилаялась на адресу російського диктатора Володимира Путіна, на що суддя попросив її бути більш стриманою. Свою вину артистка не визнала та зазначила, що сьогоднішнє слухання є випробовуванням зрілості та справедливості українського народу. Адвокат співачки зазначив, що протокол на неї склали з явними порушеннями, а докази проти неї не є переконливими. Після розгляду доказів та заслухання промов суд виправдав співачку Соловій через відсутність складу правопорушення.

Як повідомлялося, 26 липня Христина Соловій виступила на фестивалі «Виделкаfest». Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва Чорноморська – Іллічівськ, а потім прокоментувала колишню назву фразою: «Повна х**ня». Після виступу співачки у Чорноморську місцеві жителі написали заяву до поліції, звинувативши артистку у порушенні громадського порядку – публічному використанні обсценної лексики. У поліції підтвердили, що на Соловій склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. 

Читайте також:

Теги: співачка Україна музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Вчора, 20:06
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
11 листопада, 08:57
«Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп»
Угода між Трампом і Путіним. Головна інтрига
9 листопада, 08:35
Окупанти придумали новий метод паспортизації на окупованих територіях
Люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ – Центр нацспротиву
3 листопада, 07:30
Vіністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом
Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров
30 жовтня, 21:55
Financial Times повідомило, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі
Кремль відреагував на чутки про переговори між Україною та РФ
30 жовтня, 13:59
10 жовтня у багатьох регіонах України було помічено полярне сяйво
Українці знову можуть побачити північне сяйво: названо дату
28 жовтня, 15:11
Олександру Януковичу заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію
Син експрезидента-втікача Януковича отримав громадянство РФ
24 жовтня, 08:19
Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
16 жовтня, 12:32

Шоу-біз

Хейтерам рано тішитися: Христина Соловій зробила оголошення щодо подальших виступів
Хейтерам рано тішитися: Христина Соловій зробила оголошення щодо подальших виступів
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
Французький та американський режисери візьмуть участь у культурному форумі в Москві
Французький та американський режисери візьмуть участь у культурному форумі в Москві
Палац «Україна» такого давно не бачив. Фото та відео з концерту Іво Бобула та Лілії Сандулеси, які возз’єдналися
Палац «Україна» такого давно не бачив. Фото та відео з концерту Іво Бобула та Лілії Сандулеси, які возз’єдналися
Леонардо Ді Капріо – 50: найцікавіше з біографії та зв'язки з Україною
Леонардо Ді Капріо – 50: найцікавіше з біографії та зв'язки з Україною
Ріанна натякає на завершення музичної кар'єри
Ріанна натякає на завершення музичної кар'єри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
77K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
31K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
13K
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
7082
Яку зарплату отримують мобілізовані в «учебці». Дані Генштабу

Новини

Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Сьогодні, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua