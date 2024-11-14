Хейтерам рано тішитися: Христина Соловій зробила оголошення щодо подальших виступів

Співачка влаштовує перерву в концертній діяльності для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми

Христина Соловій: «Я сповнена натхнення і відчуваю, що настав час його втілити у новий матеріал»

Українська співачка Христина Соловій повідомила, що бере паузу в концертній діяльності на невизначений термін. Її останній концерт запланований на 4 грудня. Про це артистка повідомила в instagram.

«Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки і не спішіть тішитися, мої хейтери», – написала Соловій.

Співачка пояснила, що перерву в концертній діяльності влаштовує для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми.

«Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал», – додала вона.

Нагадаємо, у кінці вересня в Чорноморську Одеської області відбувся суд над співачкою Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики на концерті. Їй інкримінували дрібне хуліганство. Суддя виправдав артистку. У своїй промові перед судом Соловій вилаялась на адресу російського диктатора Володимира Путіна, на що суддя попросив її бути більш стриманою. Свою вину артистка не визнала та зазначила, що сьогоднішнє слухання є випробовуванням зрілості та справедливості українського народу. Адвокат співачки зазначив, що протокол на неї склали з явними порушеннями, а докази проти неї не є переконливими. Після розгляду доказів та заслухання промов суд виправдав співачку Соловій через відсутність складу правопорушення.

Як повідомлялося, 26 липня Христина Соловій виступила на фестивалі «Виделкаfest». Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва Чорноморська – Іллічівськ, а потім прокоментувала колишню назву фразою: «Повна х**ня». Після виступу співачки у Чорноморську місцеві жителі написали заяву до поліції, звинувативши артистку у порушенні громадського порядку – публічному використанні обсценної лексики. У поліції підтвердили, що на Соловій склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.