Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну

У дописі йдеться про наявність «корумпованих українських грошей» у США

Мільярдер Ілон Маск учергове скандалився через публікацію про Україну. Йдеться буцімто про наявність «корумпованих українських грошей» у США. Про це Маск написав у мережі X (Twitter).

«Найбільш маловідома історія у Вашингтоні – це те, скільки корумпованих українських грошей намагається купити вплив. Це був не лише Гантер Байден. Більшість розпалювачів війни проплачені», – написав Сакс.

Цю антиукраїнську тезу охоче підтримав Маск. Він написав «Так».

Раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що безглуздим вбивствам скоро кінець. Так він відреагував на новину Newsweek про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між РФ та Україною.

Нагадаємо, що Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Мільярдер зазначив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.