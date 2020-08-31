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    Запасайтесь водою! Де завтра в Києві будуть відключення (адреси)

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    1 вересня воду відключать у трьох будинках в Києві - Запасайтесь водою! Де завтра в Києві будуть відключення (адреси)
    1 вересня воду відключать у трьох будинках в Києві

    Київводоканал проводитиме плановий ремонт

    Київводоканал попередив про планові відключення холодного водопостачання.

    Відключення пов’язані із плановими ремонтними роботами.

    Отже, буде тимчасово відсутнє водопостачання:

    з 10:00 1 вересня  до 6:00 2 вересня

    • вул. Пожарського, 64, 28А, 26Б

    «Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

    Як повідомлялося, 31 серпня через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 5 житлових будинках Києва.

    У Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

    Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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