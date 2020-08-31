Запасайтесь водою! Де завтра в Києві будуть відключення (адреси)
Київводоканал проводитиме плановий ремонт
Київводоканал попередив про планові відключення холодного водопостачання.
Відключення пов’язані із плановими ремонтними роботами.
Отже, буде тимчасово відсутнє водопостачання:
з 10:00 1 вересня до 6:00 2 вересня
- вул. Пожарського, 64, 28А, 26Б
«Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.
Як повідомлялося, 31 серпня через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 5 житлових будинках Києва.
У Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.
Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.