Запасайтесь водою! Де завтра в Києві будуть відключення (адреси)



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1 вересня воду відключать у трьох будинках в Києві

Київводоканал проводитиме плановий ремонт

Київводоканал попередив про планові відключення холодного водопостачання.

Відключення пов’язані із плановими ремонтними роботами.

Отже, буде тимчасово відсутнє водопостачання:

з 10:00 1 вересня до 6:00 2 вересня

вул. Пожарського, 64, 28А, 26Б

«Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

Як повідомлялося, 31 серпня через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 5 житлових будинках Києва.

У Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.