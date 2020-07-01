Запровадження єдиного е-квитка відкладено: Кличко назвав причини



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У Києві все готово для переходу на єдиний електронний квиток у транспорті

Київ дав уряду час на врегулювання питання пільгового проїзду у столичному транспорті

Київ відкладає запровадження єдиного електронного квитка, аби уряд врегулював питання надання пільг на проїзд пільговиків із інших міст у громадському транспорті столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Щоб усі категорії пільговиків могли користуватися громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про відкладення запровадження єдиного електронного квитка в столиці. Хоча в нас для цього все готове і Київ збирався перейти на електронний квиток із 1 липня», - зазначив мер.

«Таким чином, уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян, зокрема – на проїзд пільговиків з інших міст в громадському транспорті Києва», - сказав Кличко.

Він наголосив, що хоча держава і повинна компенсувати проїзд для пільгових категорій, із 2015 року ці витрати покладені на місцеві бюджети.

«Столиця забезпечує пільговий проїзд киянам, які мають на це гарантоване державою право. Але покрити витрати на перевезення пільговиків з інших регіонів після введення електронного квитка, Київ не зможе. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні, як вона компенсуватиме громадянам пільгових категорій витрати на проїзд в громадському транспорті. І ми дали урядовцям таку можливість до 1 січня наступного року», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, 30 червня Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, – можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.

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