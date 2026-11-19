Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Шевченківського районного суду столиці, яким було задоволено позов заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди до Максима Лавриненка та мережі Telegram-каналів про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Адвокатське об’єднання Barristers.

Рішення апеляційної інстанції ухвалено 18 листопада 2026 року. Раніше, 26 травня 2026 року, суд першої інстанції визнав недостовірною інформацію, яку поширили 21 та 22 березня 2025 року в мережі Telegram-каналів. У тих дописах посадовицю фактично звинувачували в організації корупційної схеми з розтрати 60 млн грн зі столичного бюджету.

Під час розгляду справи Максим Лавриненко заперечував причетність до публікації цих дописів та належність йому згаданих Telegram-каналів. Проте суд, врахувавши його численні інтерв’ю, де він сам називав себе власником цих ресурсів, а також відомості з Єдиного державного реєстру, визнав фігуранта та медіа належними відповідачами у справі.

Згідно з рішенням суду, відповідачі зобов’язані опублікувати спростування недостовірної інформації щодо Марини Хонди.

Нагадаємо, навесні 2025 року в соцмережах з’явилося скандальне відео, на якому, за інформацією ЗМІ, чиновники Київська міська державна адміністрація з підрозділу туризму розпивають алкоголь у службовому кабінеті. На кадрах – застілля, а потім люди, які ледве тримаються на ногах, хтось лежить на підлозі, інші ледве пересуваються.

За офіційною інформацією КМДА, відео датоване 2022 роком і було зроблене в кабінеті Марини Радової – директорки Управління туризму та промоцій, яка після публікації відео подала заяву на звільнення.

Марина Хонда, яка фігурувала в підписах під відео, заявила, що не була присутня на записах. Вона заявила, що її ім’я використали і спаплюжили. За словами заступниці мера, кадри – частина «системної інформаційної атаки», їй невідомі обставини появи відео у мережі, а будь-яка згадка її імені серед учасників – неправдива.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов втрапив у скандал, оприлюднивши 19 квітня 2025 року у Facebook допис, у якому він заявив, що на відео зі скандальною «п’янкою» в одному з приміщень Київської міської державної адміністрації нібито фігурує і Марина Хонда, заступниця Київського міського голови. Після цього заступниця мера подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації, наполягаючи, що поширена інформація не відповідає дійсності.

Свою позицію «Главкому» озвучив адвокат заступниці Кличка Юрій Радзієвський. За його словами, оприлюднені Максимом Бахматовим звинувачення, не підкріплені жодними доказами, а відео застілля, яке він використав як аргумент, не має жодного стосунку ані до Хонди, ані до її підлеглих.

Однак після останнього судового засідання 9 грудня 2025 року Максим Бахматов опублікував відеозвернення, в якому заявив про нібито «тиск» на нього та знову повернувся до теми скандального відео. При цьому захисник Хонди наголосив, що нова заява Бахматова не відповідає дійсності.

«Главком» звернувся до голови Деснянської РДА Максима Бахматова з проханням прокоментувати ситуацію та дізнатися, чи розглядає він можливість вибачень у разі, якщо суд визнає поширену інформацію недостовірною. Телефоном посадовець відмовився від коментарів, зазначивши, що готовий відповідати лише письмово і за офіційним запитом.

26 травня 2026 року Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив позов заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд визнав недостовірною інформацію, поширену у березні 2025 року на ресурсах українського Telegram-каналу-мільйонника «Труха» і зобовʼязав відповідачів опублікувати офіційне спростування. У згаданих публікаціях Марину Хонду фактично звинуватили в організації корупційної схеми, пов'язаної з нібито розтратою 60 млн грн із бюджету столиці.