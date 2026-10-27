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Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче
Вологість повітря у Києві становить 87%
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці 

У Києві станом на ранок 27 жовтня загалом зафіксовано задовільний стан повітря, однак у деяких точках столиці моніторингові станції фіксують шкідливі й навіть небезпечні показники. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 27 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 27 жовтня 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дарницькому та Деснянському районах – 77 AQI.

Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

У Солом'янському районі рівень забруднення становить близько 95 AQI, проте в окремій точці – на вулиці Івана Пулюя, 1 – показник сягнув небезпечної позначки у 367 AQI.

Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 27 жовтня 2026 року
Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 27 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Шкідливі показники також зафіксовано за такими адресами: вулиця Ігоря Турчина, 11 – 154 AQI, проспект Академіка Глушкова, 2К12 – 153 AQI, вулиця Рональда Рейгана, 9Г – 152 AQI, вулиця Щусєва, 21– 151 AQI.

Карта забруднення повітря в Києві 27 жовтня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 27 жовтня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після першого удару біля метро в Києві зафіксували влучання, є постраждалі й загиблий. Згодом окупанти вдруге за ніч атакували столицю балістикою, влучивши в будівлю. 

Теги: Київ повітря

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