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Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 24-25 жовтня: де можна зробити покупки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 24-25 жовтня: де можна зробити покупки
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, 20–25 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Так, 20 жовтня (вівторок) ярмарки триватимуть у

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

21 жовтня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

22 жовтня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

23 жовтня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська,  64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил та вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

24 жовтня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

25 жовтня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати ціни на помідори. Наразі тепличні томати надходять у продаж за ціною 50-75 грн/кг ($1,68-1,92/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Поставки з місцевих комбінатів залишаються обмеженими та нестабільними: через осіннє похолодання дозрівання томатів у стаціонарних теплицях суттєво сповільнилося, а вибірка продукції з плівкових теплиць повністю припинилася.

Також в Україні зафіксовано зростання оптових цін на моркву та буряк. Вартість моркви зросла в середньому на одну гривню – тепер за кілограм просять від 13 до 16 грн проти попередніх 12-15 грн.

У вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

Теги: Київ продукти ярмарок

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