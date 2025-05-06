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КМДА звільнила частину чиновників, які потрапили на відео з п'яними розвагами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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КМДА звільнила частину чиновників, які потрапили на відео з п'яними розвагами
У КМДА повідомили, що кадри були зняті у 2022 році в кабінеті директорки Управління туризму Марини Радової
скриншот відео

Триває внутрішня перевірка, за результатами якої буде ухвалено управлінські рішення

Частину працівників Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, які випивали в кабінеті держустанови й потрапили на відео, уже звільнили. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на запит до КМДА у вівторок, 6 травня, інформує «Главком». 

Станом на 5 травня ще тривала внутрішня перевірка, за результатами якої ухвалять управлінські рішення.

У КМДА повідомили, що кадри зняті у 2022 році в кабінеті директорки Управління туризму Марини Радової. Вона написала заяву на звільнення

Директорка Управління туризму Марина Радова написала заяву на звільнення з посади
Директорка Управління туризму Марина Радова написала заяву на звільнення з посади
фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації/Facebook

Станом на 5 травня Марина Радова перебуває на лікарняному. 

Сама керівниця управління Марина Радова раніше заявила, що відеоролик, що з’явився в мережі, змонтований із нарізок записів камер спостереження, встановлених всередині управління. Це все було знято протягом 2022 року.

«Опубліковані матеріали є майже трирічної давнини, та Управлінням вжиті необхідні заходи щодо забезпечення відповідних правил поведінки», — заявила Радова. Вона оголосила, що написала заяву на звільнення.

Також заступниця голови КМДА Марина Хонда заперечила, що є на тому відео, як про це писали деякі Telegram-канали. Вона зазначила, що фейки про неї ширять не вперше.

Раніше повідомлялося, що 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

Теги: алкоголь КМДА звільнення відео

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