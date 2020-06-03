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    Затори гарантовано: на Столичному шосе обмежено рух транспорту

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    Затори гарантовано: на Столичному шосе обмежено рух транспорту

    Київтеплоенерго ремонтуватиме трубопровід на Столичному шосе

    На Столичному шосе буде частково обмежено рух із 3 по 7 червня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «На Столичному шосе фахівці КП «Київтеплоенерго» ремонтуватимуть трубопровід. Роботи розпочнуть у ніч проти середи 3 червня. За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що точний термін буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу. 

    Під час робіт рух буде частково обмежено у двох крайніх лівих смугах.

    Працюватимуть тепловики поблизу розв’язки біля станції метро «Видубичі» у напрямку виїзду з міста.

    Як повідомлялося, у зв'язку з ремонтними роботами рух вулицею Прорізною у центрі Києва обмежено до 16 червня.

    До 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух.  На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.

    Станом на початок травня у Києві ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.

    На Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.


    Київ ремонт Київавтодор транспорт Київтеплоенерго
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