Затори гарантовано: на Столичному шосе обмежено рух транспорту



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Київтеплоенерго ремонтуватиме трубопровід на Столичному шосе

На Столичному шосе буде частково обмежено рух із 3 по 7 червня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«На Столичному шосе фахівці КП «Київтеплоенерго» ремонтуватимуть трубопровід. Роботи розпочнуть у ніч проти середи 3 червня. За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точний термін буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу.

Під час робіт рух буде частково обмежено у двох крайніх лівих смугах.

Працюватимуть тепловики поблизу розв’язки біля станції метро «Видубичі» у напрямку виїзду з міста.

Як повідомлялося, у зв'язку з ремонтними роботами рух вулицею Прорізною у центрі Києва обмежено до 16 червня.

До 29 червня на шляхопроводі на вул. Братиславській у Києві частково обмежать рух. На шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської і Шолом-Алейхема дорожники розпочинають ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть у напрямку Броварського проспекту.

Станом на початок травня у Києві ремонтувалися 14 мостів та шляхопроводів. Триває капітальний ремонт на 9 вулицях. На 12-ти – середній ремонт.

На Борщагівському шляхопроводі завершується ремонт частини споруди у напрямку центру. 1 травня відкрився рух усіма смугами на шляхопроводі з проспекту Курбаса на проспект Гузара. 2 травня розпочався ремонт на частині споруди у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.



