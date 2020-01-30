Затримання розклейщиків проросійських білбордів: столична поліція повідомила деталі (фото)
Розпочато кримінальні провадження за кожним фактом розміщення скандальних білбордів
У Києві поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні провокативних біл-бордів. Їх доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин та надання свідчень.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
«Під час відпрацювання, у тому числі вивчення записів камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів», - йдеться в повідомленні.
За кожним фактом розміщення білбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.
Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.
Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський підкреслив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. «Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.