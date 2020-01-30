«Платили по 2 тисячі». СБУ затримала розклейщиків скандальних бордів у Києві



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У Києві в ніч на 30 січня з’явилися незаконні білборди з проросійською пропагандою

Незабаром правоохоронці нададуть інформацію щодо затриманих, які вночі розклеїли по місту білборди з російською пропагандою

Історія про скандальні борди у Києві має продовження. Стало відомо, що правоохоронці затримали тих, хто вночі розклеїв по столиці білборди із проросійською пропагандою. Наразі аони дають пояснення співробітникам Служби безпеки. Про це розповів ветеран АТО, боєць добровольчого батальйону Олексій Бик.

«Нам вдалося знайти людей, які розклеїли це л***о. Вони зараз в СБУ дають пояснення. Після виходу, можливо, запишемо інтерв'ю», - написав Олексій Бик.

«Наразі можу сказати, що це таки «чорнуха», поклейщикам платили по 2000 грн», - додав він.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

Як повідомила столична влада, вночі співробітники комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський підкреслив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. «Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.

Інна Катющенко, генеральний директор Edipresse Media, що видає жіночі журнали, і дружина Олега Катющенка, білборди з яким проросійського пропагандистського змісту з’явилися в ніч на 30 січня в Києві, заявила про непричетність її чоловіка до цього злочину.

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