  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні таксист пограбував іноземця

    • Розсилка
    Правоохоронці знайшли автомобіль і затримали його власника - На Оболоні таксист пограбував іноземця
    Правоохоронці знайшли автомобіль і затримали його власника

    Водій втік із сумкою пасажира, в якій була чимала сума грошей

    На столичній Оболоні поліцейські затримали таксиста за пограбування іноземця. Водій побачив у пасажира чималу суму та вирішив пограбувати його. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    До поліції за допомогою звернувся іноземець, який повідомив, що його пограбували. Він повертався додому на таксі з розважального закладу. По дорозі попросив водія зупинитися, щоби покурити. Але щойно вийшов, як таксист втік. В автомобілі залишилася сумка потерпілого, в якій було 1100 доларів США, 200 тисяч гривень та ноутбук.

    Читайте також

    Працівники відділу кримінальної поліції відпрацювали камери відеоспостереження на місці події та встановили марку і маршрут автомобіля. Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце знаходження розшукуваного авто, а через деякий час біля нього затримали його власника. Зловмисником виявився 34-річний киянин, який зізнався у скоєному.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Оболоні таксист пограбував іноземця
    На Оболоні таксист пограбував іноземця

    Чоловіку повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

    Як повідомлялося, 26 травня у Києві сталося 6 грабежів і 114 крадіжок.

    Читайте також
    таксі Київ кримінал іноземці водій пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ