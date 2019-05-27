На Оболоні таксист пограбував іноземця



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Правоохоронці знайшли автомобіль і затримали його власника

Водій втік із сумкою пасажира, в якій була чимала сума грошей

На столичній Оболоні поліцейські затримали таксиста за пограбування іноземця. Водій побачив у пасажира чималу суму та вирішив пограбувати його. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До поліції за допомогою звернувся іноземець, який повідомив, що його пограбували. Він повертався додому на таксі з розважального закладу. По дорозі попросив водія зупинитися, щоби покурити. Але щойно вийшов, як таксист втік. В автомобілі залишилася сумка потерпілого, в якій було 1100 доларів США, 200 тисяч гривень та ноутбук.

Працівники відділу кримінальної поліції відпрацювали камери відеоспостереження на місці події та встановили марку і маршрут автомобіля. Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце знаходження розшукуваного авто, а через деякий час біля нього затримали його власника. Зловмисником виявився 34-річний киянин, який зізнався у скоєному.

Чоловіку повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомлялося, 26 травня у Києві сталося 6 грабежів і 114 крадіжок.