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    Серпень у столиці виявився спекотнішим за норму

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    Найспекотніше у столиці було 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4&deg;С - Серпень у столиці виявився спекотнішим за норму
    Найспекотніше у столиці було 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С
    Фото: stejka.com

    Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми

    Цього року серпень у Києві виявився набагато спекотнішим та більш вологим за норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

    «Середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

    «Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми», – повідомили фахівці.

    Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми.

    Зокрема в Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура буде на рівні 14-18°, в Карпатах 11-12°. При цьому середня місячна температура повітря у вересні зазвичай становить 13-17°, тобто температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми.

    «Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми», – повідомили в синоптики.

    Нагадаємо, директор Укргідрометцентру розповів, як може змінитись клімат в Україні.

    До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди Київ клімат повітря дощ
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    Серпень у столиці виявився спекотнішим за норму