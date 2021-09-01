Серпень у столиці виявився спекотнішим за норму
Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми
Цього року серпень у Києві виявився набагато спекотнішим та більш вологим за норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.
«Середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.
«Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало
Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми.
Зокрема в Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура буде на рівні 14-18°, в Карпатах 11-12°. При цьому середня місячна температура повітря у вересні зазвичай становить 13-17°, тобто температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми.
«Місячна кількість опадів очікується 34-
Нагадаємо, директор Укргідрометцентру розповів, як може змінитись клімат в Україні.
До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.
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