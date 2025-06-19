Технічний бій у київському транспорті: що робити, коли QR-квиток не спрацював

На період усунення несправності контролери «Київпастрансу» не штрафуватимуть пасажирів за неможливість оплатити проїзд QR-квитком

Фахівці вже працюють над усуненням проблеми

У Києві стався технічний збій у системі оплати проїзду в наземному громадському транспорті. Через несправність тимчасово не спрацьовують QR-квитки, що може викликати незручності для пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зазначається, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми, аби якомога швидше відновити повноцінну роботу системи.

Поки тривають відновлювальні роботи, «Київпастранс» радить застосовувати доступні альтернативні способи оплати проїзду:

Транспортна та цифрова карта: Використовуйте звичайну «Картку киянина» або її цифрову версію.

Банківська картка: Оплачуйте проїзд безпосередньо банківською карткою.

Гаджети з NFC: Доступна оплата за допомогою смартфона чи іншого гаджета з функцією NFC, до якого прив'язана банківська картка.

Наголошується, що на період усунення несправності контролери «Київпастрансу» не штрафуватимуть пасажирів за неможливість оплатити проїзд QR-квитком.

Про відновлення роботи системи оплати за допомогою QR-квитків буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, громадський транспорт у Києві сьогодні, 19 червня, працює за зміненими маршрутами , після масованої атаки російських окупантів, яка відбулася 17 червня.