Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема

Рух автобусів №14Т та №2 організовано за зміненими маршрутами

Рух трамваїв №15 відновлено

«Київпастранс» інформує про зміни в русі громадського транспорту у столмці, що діють сьогодні, 19 червня 2025 року, після масованої атаки російських окупантів, яка відбулася 17 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, рух трамваїв №15 відновлено.

Рух автобусів №14Т організовано: до вул. Василенка.

Рух автобусів № 2 організовано: по вул. Шалімова- вул. Чумака- бульв. В. Гавела – далі за власною схемою.

Рух автобусів № 9 організовано: по вул. В. Скакуна - вул. Шалімова - вул. Чумака - вул. Волноваська – далі за власною схемою.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва.



Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.



Продовжується розбір конструкцій. pic.twitter.com/9ij2X8u3hj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2025

Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.