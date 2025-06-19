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Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема
Рух автобусів №14Т та №2 організовано за зміненими маршрутами
фото: КМДА

Рух трамваїв №15 відновлено

«Київпастранс» інформує про зміни в русі громадського транспорту у столмці, що діють сьогодні, 19 червня 2025 року, після масованої атаки російських окупантів, яка відбулася 17 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, рух трамваїв №15 відновлено.

Рух автобусів №14Т організовано: до вул. Василенка.

Рух автобусів № 2 організовано: по вул. Шалімова- вул. Чумака- бульв. В. Гавела – далі за власною схемою.

Рух автобусів № 9 організовано: по вул. В. Скакуна - вул. Шалімова - вул. Чумака - вул. Волноваська – далі за власною схемою. 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.

Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. 

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Теги: Київ громадський транспорт

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