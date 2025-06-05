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Під суд піде ексдиректор «Київпастрансу», який переплатив за пальне третину мільйона

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під суд піде ексдиректор «Київпастрансу», який переплатив за пальне третину мільйона
За результатами досудового розслідування прокурор заявив цивільний позов про відшкодування завданих збитків
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Експертизою було встановлено, що внаслідок цих махінацій збитки  столичному бюджету становили  340 тис. грн

Подільська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора з виробництва КП «Київпастранс», який купував дизель для громадського транспорту за завищеними цінами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  пресслужбу Київської міської прокуратури.

Договір на постачання пального  було укладено  2022 року.

«Надалі директор з виробництва комунального підприємства «Київпастранс», всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», підписав низку додаткових угод із постачальником, якими передбачалось збільшення ціни на пальне. Водночас ціни на ринку пального були нижчими, ніж запропоновані постачальником», – ідеться в повідомленні.

Експертизою було встановлено, що внаслідок цих махінацій збитки  столичному бюджету становили  340 тис. грн.

Наразі експосадовцю інкриміновано ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі  строком від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, зі штрафом від п’ятиста до  тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також за результатами досудового розслідування прокурор заявив цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, у Києві затримано двох осіб, які за $500 тис. буцімто обіцяли посаду директора держпідприємства  Національної академії аграрних наук України (НААН). Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн грн.

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Теги: прокуратура прокурор розслідування Київпастранс пальне Київ корупція в Україні

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