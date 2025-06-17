Громадський транспорт у Києві після обстрілу курсує зі змінами: схема

Рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий

Зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил перекритий поліцією

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух:

трамвайного маршруту № 15;

трамвайного маршруту № 22.

Також перекрито рух транспорту на вул. Бориспільській.

Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано:

ст. м. «Либідська» – вул. Привокзальна;

вул. Космонавта Поповича – вул. Привокзальна;

Контрактова пл. – вул. Привокзальна.

Також перекритий рух транспорту на вул. Миколи Василенка.

Автобусний маршрут 14Т курсує:

Контрактова пл. – вул. Миколи Василенка.

Через ліквідацію наслідків ворожої атаки на вулицях Сирецькій, В'ячеслава Чорновола і на просп. Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами.

Рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий.

Автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом.

Автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі.

Зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил перекритий поліцією.

Рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 17 червня завдали удару по Києву дронами та ракетами, внаслідок чого постраждали десятки мирних жителів столиці.