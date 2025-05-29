Не сподобався леопардовий манікюр. Таксист Uklon вигнав з авто пасажира – помічника нардепа

Компанія-перевізник оперативно відреагувала на скаргу клієнта та надіслала інший автомобіль для завершення поїздки

Водій одразу звернув увагу на яскравий леопардовий манікюр пасажира та почав ставити запитання особистого характеру

У Києві стався конфлікт між таксистом сервісу Uklon та помічником народної депутатки зі «Слуги народу» Марії Мезенцевої Олегом Максим'яком. Таксист відмовився везти чоловіка після розпитувань про його сексуальну орієнтацію та коментарів щодо зовнішнього вигляду. Про це Максим'яков повідомив на своїй сторінці у мережі X, інформує «Главком».

Помічник нардепки повідомив, що сів у таксі на переднє сидіння, бо ззаду сіли його друзі з пакетами і там не було вільного місця. Водій одразу звернув увагу на яскравий леопардовий манікюр пасажира та почав ставити запитання особистого характеру, після чого відмовився виконувати замовлення і змусив покинути автомобіль.

«Водій таксі відмовився везти нас з друзями через мій манікюр та почав розпитувати мене про сексуальну орієнтацію, після чого попросив нас вийти з авто», – розповів Максим'яков.

скриншот допису Максим'якова

скриншот коментарів під дописом Максим'якова

Помічник нардепа додав, що компанія-перевізник оперативно відреагувала на скаргу клієнта та надіслала інший автомобіль для завершення поїздки.

Максим'яков зауважив, що підсвітив цей випадок, щоб люди знали, що у випадках дискримінації треба звертатись в службу підтримки, і вона допоможе.

скриншот коментарів

Згодом у себе в соцмережах Олег опублікував фото манікюру, який став причиною конфлікту з таксистом.

Максим'яков показав манікюр, який не сподобався водію таксі фото: @oleh_lhmxm

«Ловіть фото з тим самим леопардовим манікюром», – підписав Максим'як світлину.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які «мають психофізіологічні відхилення». Парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми».