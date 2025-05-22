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На Новій Дарниці обмежено рух транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Новій Дарниці обмежено рух транспорту
Дорожники проводять ремонт на ділянці від вул. Бориспільської до школи I-III ступенів № 217
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Обмеження руху триватиме орієнтовно до 17:00

Сьогодні на лівому березі столиці обмежили рух транспорту провулком Поліським на Новій Дарниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

«22 травня 2025 року з 8:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вул. Поліській – на ділянці від вул. Бориспільської до пров. Поліського (біля школи №217)», – повідомила Дарницька райдерадміністрація

Як зазначається, дорожники проводять ремонт на ділянці від вул. Бориспільської до школи I-III ступенів № 217.

Дорожники проводять ремонт на ділянці від вул. Бориспільської до школи I-III ступенів № 217
Дорожники проводять ремонт на ділянці від вул. Бориспільської до школи I-III ступенів № 217
інфографіка: «Київавтодор»

Киян перепрошують за тимчасові незручності та просять заздалегідь планувати свої поїздки.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київ дороги ремонт

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