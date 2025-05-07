На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)

Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів повністю забезпечена

Сьогодні, 7 травня, на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Як повідомив офіційний телеграм-канал КМДА, на станції метро «Арсенальна» локалізували задимлення з короткочасним займанням через дефект у закарнизній лампі.

«Фахівці метрополітену одразу прибули на місце та усунули загрозу. Остаточні причини зʼясовують», – зазначили в КМДА.

Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів повністю забезпечена.

Нагадаємо, 2 квітня, на станції київського метрополітену «Дорогожичі» було виявлено тіло невідомої особи. Інцидент стався біля ескалатора, що знаходиться на території станції.

До слова, на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. Зазначимо, що затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також сталось 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляли у соцмережах, що нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення.