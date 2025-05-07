Головна Київ Новини
search button user button menu button

На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)
Загоряння на станції метро «Арсенальна»
скриншот відео

Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів повністю забезпечена

Сьогодні, 7 травня, на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА

Як повідомив офіційний телеграм-канал КМДА, на станції метро «Арсенальна» локалізували задимлення з короткочасним займанням через дефект у закарнизній лампі.

«Фахівці метрополітену одразу прибули на місце та усунули загрозу. Остаточні причини зʼясовують», – зазначили в КМДА.

Станція «Арсенальна» працює у звичайному режимі, безпека пасажирів повністю забезпечена.

Нагадаємо, 2 квітня, на станції київського метрополітену «Дорогожичі» було виявлено тіло невідомої особи. Інцидент стався біля ескалатора, що знаходиться на території станції.

До слова, на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. Зазначимо, що затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також сталось 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляли у соцмережах, що нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення.

Теги: Київ пожежа метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці встановили дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП» на ділянках із підвищеним рівнем ДТП
Аварійно небезпечні ділянки Києва отримали особливі позначки (фото)
7 квiтня, 19:33
За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
8 квiтня, 17:25
Київщину атакували російські безпілотники: пошкоджено будинок, сталася пожежа
Київщину атакували російські безпілотники: пошкоджено будинок, сталася пожежа
18 квiтня, 10:29
Діана Попова померла 13 квітня від важкої хвороби, а Ігор Селецький раптово пішов із життя 20 квітн
Музей Києва знову в жалобі: за тиждень після смерті Попової помер її заступник
23 квiтня, 15:48
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
4 травня, 01:20
Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
29 квiтня, 13:08
Анна Поліщук після поранення померла у кареті швидкої допомоги
Київ попрощався з Анною Поліщук, дружиною воїна, яка загинула від удару РФ
30 квiтня, 15:41
Станом на 30 квітня у Києві продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ
Влада повідомила, коли почнуться виплати допомоги постраждалим від обстрілу Святошина
30 квiтня, 16:08
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 5-11 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
5 травня, 12:22

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина
Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина
На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)
На станції метро «Арсенальна» сталася пожежа (відео)
У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
У Софіївській Борщагівці через атаку дрона сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Хто відбудує «Охматдит»? Оприлюднено перелік вимог до будівельних компаній
Хто відбудує «Охматдит»? Оприлюднено перелік вимог до будівельних компаній
Нічна атака на Київ: загинули двоє людей, ще п’ятеро – травмовані (фото)
Нічна атака на Київ: загинули двоє людей, ще п’ятеро – травмовані (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
76K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
43K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
30K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
24K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua