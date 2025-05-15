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WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?
За даними WP, Зеленський ледь не скасував перемовини
фото: Офіс президента

«Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати», – сказав один із дипломатів для WP

Президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитися від участі в переговорах з Росією, запланованих на 15 травня в Туреччині. Газета The Washington Post розповіла, що змусило українського лідера передумати, передає «Главком».

Газети пише, що в процес втрутились представники Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Зазначається, що під тиском посадовців президент погодився делегувати представників української влади.

За словами двох дипломатів, президент Зеленський висловив розчарування через хід підготовки до переговорів і заявив, що може не дозволити своїй команді брати участь у зустрічі з росіянами.

The Washington Post підкреслила, що американські та європейські чиновники переконували Зеленського, що важливо хоча б делегувати високопоставлених представників.

Зокрема, йшлося про керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Також за повідомленням виданням, спецпредставник президента США Стів Віткофф пояснював, що якщо Україна з’явиться на переговорах, а Росія ні, то це виставить Москву у невигідному світлі.

До того ж, якщо з'являться обидві сторони це може стати кроком до припинення вогню.

Один із дипломатів у коментарі WP зазначив: «Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати».

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його взяти участь у переговорах з Україною, запланованих у Стамбулі. 

Вже пізніше стало відомо, що диктатор Путін не приїде до Туреччини. Він також затвердив склад російської делегації.

14 травня у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Окрім того стало відомо, що президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії.

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Теги: США Стамбул Володимир Зеленський Європейський союз переговори

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