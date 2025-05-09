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В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки
фото: Офіс президента

«В Україні ми готуємося до зустрічі з лідерами коаліції рішучих – попереду серйозна робота», – Зеленський

В Україні цього тижня відбудеться зустріч лідерів країн «коаліції рішучих», які розглядають можливість відправки контингенту на українську територію. Як передає «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова української держави виступив на саміті країн-учасниць Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил), до яких входять Британія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

«В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції рішучих – попереду серйозна робота», – розповів Зеленський.

За його словами, Україні потрібна така коаліція і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки. «Завтра – зустрічі», – коротко додав він.

Нагадаємо, за даними МЗС України, 9 травня до Львова прибули очільники зовнішньополітичних відомств із 35 країн та делегація Ради Європи.

Міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Так, на сайті МЗС оприлюднено Львівську заяву Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Також у пʼятницю, 9 травня, у дворику львівської Ратуші було підписано «історичну угоду» про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Документ підписали міністри закордонних справ Данії, Франції та Італії та Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Кошти інвестують в українську оборонну промисловість.

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Теги: коаліція Європа Володимир Зеленський

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