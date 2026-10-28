«У мене немає нічого особистого до Кличка». Зеленський оцінив критичну ситуацію в столиці

Президент вважає, що столиці потрібна допомога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ виявився недостатньо підготовленим до критичних викликів, зокрема проблем з електро- та водопостачанням і захистом об’єктів інфраструктури. За його словами, плани стійкості столиці не були реалізовані повністю. Про це президент сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«У нас щоденна робота з усіма інституціями щодо ситуації з електро- та водопостачанням, з мостами. Все це великі загрози. Було б прекрасно, якби Київ міг самостійно себе захистити або хоча б підготувати до небезпек. Але це не спрацювало в жодному з аспектів. Можна тепер тільки разом усіма інституціями проходити через ці виклики», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що питання захисту Києва від критичних загроз не має політичного підґрунтя. За його словами, він хотів би, щоб мер столиці самостійно впорався з усіма викликами, однак це неможливо без спільної роботи. Зеленський також зазначив, що співпраця ускладнюється тим, що Віталій Кличко сприймає обговорення із залученням інших фахівців щодо посилення захисту столиці як можливу спробу знайти йому заміну.

«Коли звертаєшся до людей з проханням допомогти, вони кажуть: «Ні. дякую. Ми все бачили, все чули. Нехай людина сама. Має відповідальність – хай відповідає». Але я як президент не можу просто дивитись, як буде мер сам відповідати. Чому? Тому що це неможливо. Об'єкти критичної інфраструктури повинні бути захищені. Вони їх не захистили до кінця. Плани стійкості не були зроблені повністю», – зауважив глава України.

Зеленський додав, що Харків краще підготовлений до викликів, ніж Київ, попри постійні російські атаки: «Там свої серйозні виклики, там ще керовані авіабомби прилітають. Але дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом».

«У мене немає нічого особистого до Віталія Кличка. Столиця має бути підготовлена до складної зими. І якщо навіть оцінки зими були не такими, як виявилось, бо масовані атаки почалися раніше, це не значить, що ми повинні тільки шукати винного. Роби все, що можеш. І бажано збирай розумних людей. Він мав би сам дзвонити всім цим людям і зустрічатися з ними, а не я. Під час такої війни все одно чий міст на папері. Головне, щоб він стояв і функціонував, як одна з найважливіших логістичних артерій столиці», – підсумував президент.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський дорікнув київській міській владі через майже повне невиконання заходів, передбачених планом стійкості.

Як відомо, у березні 2026 року Київрада ухвалила комплексний план стійкості столиці, який передбачає відновлення пошкоджених енергооб'єктів, посилення їхнього захисту, забезпечення резервного живлення систем тепло- та водопостачання, а також розвиток розподіленої генерації. Загальна вартість передбачених тоді заходів становила близько 67,5 млрд грн, із яких понад 47 млрд грн ще потрібно було залучити.

Згодом, 5 серпня, Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва. Президент Володимир Зеленський наголосив на персональній відповідальності посадовців за виконання відповідних заходів.