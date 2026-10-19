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Кремль зробив заяву про мирну угоду зі США та участь України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву про мирну угоду зі США та участь України
Речник російського диктатора не повідомив про нові домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо умов завершення війни
фото: росЗМІ

Пєсков прокоментував посередницькі зусилля Вашингтона та наголосив на необхідності участі Києва в остаточному врегулюванні

Росія не зможе досягти остаточних мирних домовленостей без участі України. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи посередницькі зусилля США щодо врегулювання війни, пише «Главком».

За словами представника Кремля, американська сторона продовжує працювати над пошуком мирного рішення, і Москва позитивно оцінює ці зусилля. Водночас Пєсков наголосив, що остаточне врегулювання неможливе без участі представників Києва, готових «узяти на себе відповідальність»за домовленості.

«Що стосується врегулювання, то ви знаєте, що американська сторона продовжує свої посередницькі та миротворчі зусилля. Ми високо їх цінуємо, але, звичайно ж, безумовно, остаточне врегулювання без участі когось із Києва, хто готовий узяти на себе відповідальність, неможливе», – заявив Пєсков.

Речник російського диктатора не повідомив про нові домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо умов завершення війни. У своїй заяві Пєсков лише підтвердив, що Кремль стежить за посередницькими зусиллями США та вважає участь української сторони необхідною для остаточного врегулювання.

Варто нагадати, раніше Кремль заявив, що не бачить прямого зв’язку між домовленістю президентів Росії та США щодо постачання дизельного пального та позицією Москви на переговорах про Україну.

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Теги: Дмитро Пєсков росія США Україна переговори війна

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