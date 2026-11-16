Зеленський посмертно нагородив одного із засновників Народного Руху України Брюховецького

В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслава Брюховецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Національного університету «Києво-Могилянська академія», активну й сміливу громадську діяльність та виховання ціннісної патріотичної молоді», – йдеться у повідомленні.

Офіс президента наголосив, що В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів Народного Руху України. У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії. На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В’ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й почалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»/Facebook

За керівництва Вʼячеслава Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання. В’ячеслав Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Крім того, В’ячеслав Брюховецький повертав до наукового обігу українську інтелектуальну спадщину. Як учасник групи «Першого грудня» долучився до утвердження принципів Української хартії вільної людини. У 2007 році був удостоєний звання Герой України.

Нагадаємо, В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року. Він був літературознавцем, педагогом і громадським діячем.

Брюховецький належав до тих, хто долучився до національно-демократичного руху наприкінці 1980-х років і виступав за незалежність України. Зокрема, він був одним з ініціаторів створення Народного Руху України – громадсько-політичного об’єднання, яке стало однією з ключових сил українського національного відродження та боротьби за незалежність.