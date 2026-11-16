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Зеленський посмертно нагородив одного із засновників Народного Руху України Брюховецького

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський посмертно нагородив одного із засновників Народного Руху України Брюховецького
В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»/Facebook

В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслава Брюховецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Національного університету «Києво-Могилянська академія», активну й сміливу громадську діяльність та виховання ціннісної патріотичної молоді», – йдеться у повідомленні.

Офіс президента наголосив, що В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів Народного Руху України. У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії. На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В’ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й почалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

Зеленський посмертно нагородив одного із засновників Народного Руху України Брюховецького фото 1
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»/Facebook

За керівництва Вʼячеслава Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання. В’ячеслав Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Крім того, В’ячеслав Брюховецький повертав до наукового обігу українську інтелектуальну спадщину. Як учасник групи «Першого грудня» долучився до утвердження принципів Української хартії вільної людини. У 2007 році був удостоєний звання Герой України.

Нагадаємо, В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року. Він був літературознавцем, педагогом і громадським діячем. 

Брюховецький належав до тих, хто долучився до національно-демократичного руху наприкінці 1980-х років і виступав за незалежність України. Зокрема, він був одним з ініціаторів створення Народного Руху України – громадсько-політичного об’єднання, яке стало однією з ключових сил українського національного відродження та боротьби за незалежність. 

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

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