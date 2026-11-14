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Чи є заміна Starlink? Зеленський назвав альтернативи, які тестує Україна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи є заміна Starlink? Зеленський назвав альтернативи, які тестує Україна
Пошук альтернатив активізувався на тлі проблем із роботою супутникового зв’язку SpaceX для українських військових
фото: Офіс президента України

Україна опрацьовує кілька варіантів супутникового зв’язку разом із європейськими партнерами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала тестувати альтернативні варіанти супутникового зв’язку разом із Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією. До співпраці також має долучитися Німеччина. Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

«Безумовно, всіх цікавить питання супутникового зв'язку. Зрозуміло чому. Тестуємо кілька варіантів. Франція, Норвегія, Данія, Фінляндія – це ті, з ким ми вже почали працювати. І Німеччина долучиться. Це історія не дуже швидка, на жаль. Але в цьому напрямі ми також домовились працювати», – сказав Зеленський.

Зеленський не розкрив, які саме системи супутникового зв’язку розглядає Україна та коли вони можуть бути готові до використання. Водночас він наголосив, що робота над альтернативами триватиме за участю європейських партнерів і швидкого результату очікувати не варто.

Пошук альтернатив активізувався на тлі проблем із роботою супутникового зв’язку SpaceX для українських військових. 12 листопада Зеленський повідомив про повторне запровадження обмеження швидкості руху терміналів Starshield – військової версії Starlink – до 161 км/год уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За словами президента, це ускладнює використання дронів-перехоплювачів проти реактивних «шахедів». Наприкінці жовтня Міноборони повідомляло про відновлення роботи системи на швидкостях понад 400 км/год, однак у листопаді обмеження знову зафіксували.

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Теги: Володимир Зеленський Starlink війна технології

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